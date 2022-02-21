散熱風扇廠力致(3483)積極布局多元產業，成果逐漸顯現，受惠於通訊、電競NB及車載產品出貨逐步放量，力致董事長饒振奇表示，今年營收可望比去年好，預估將年增雙位數，由於材料漲價已經適度反應，毛利率可望超過20%。

力致今天應券商邀請舉行線上法說會，由力致董事長饒振奇及總經理連春源親自參與，力致過去產品以NB風扇為主，目前NB風扇市佔率高達40%，近幾年公司不僅新增DC離心&軸流風扇產品，散熱產品亦擴大至熱導管、均溫板、超薄型均溫板(TGP)、主動式&被動式散熱模組等，公司也致力佈局多元產業，包括：通訊產業、車載等，非NB產品佈局成果已開始顯現。

就各產業來看，連春源表示，雖然今年NB整體量跟去年差不多，但因電競NB今年有較大的成長，且電競NB會用到兩顆風扇，預估今年NB風扇產品出貨量還是會成長，至於單價部分，之前材料漲價很多，我們已適度反應價格，亦會較去年改善。

在非NB產品部分，力致業務副總經理江玉國表示，今年非NB產品成長主要動能是通訊及車載產品，其中通訊產品包括：小基站、交換機及智慧型手機，目前智慧型手機熱管已開始出貨韓系手機廠，公司投入約3年的手機TGP認證已結束，如果沒有意外，下半年有機會量產供貨，車載部分，公司產品以風扇為主，主要應用在汽車導航、汽車儀表、無線充電器、後座娛樂系統及AR HUD及智慧駕駛艙等，預估今年通訊及車載產品營收都會有一定幅度的成長。

2021年非NB產品佔力致營收比重約10%，力致預估，今年非NB產品佔比將拉升到30%，其中通訊產品佔比約15%，車載產品佔比約6%到8%。

在產能方面，力致除台灣新竹研發設計中心的總公司，在大陸有蘇州、四川重慶及華鎣3個廠區，其中蘇州聚力電機為主要生產據點，產品包括：軸流/離心風扇(4KK)、車載風扇(2KK)、熱導管(4KK)、均溫板及散熱模組(3.5KK)，重慶力耀科技以生產軸流風扇/離心風扇(6KK)為主，華鎣力泓電子則以生產散熱模組(2KK)、熱導管(2KK)，以及最新產品TGP薄型均溫板(2KK)為主，為因應客戶需求，公司也計畫今年在安徽設廠(安徽聚積電機)，生產熱管及散熱模組，目前公司已在當地租廠房生產，並進行新廠建置計畫，預計明年可以開始建置，後年進入量產。

力致1月合併營收為6.84億元，年增6.76%，展望今年，饒振奇表示，今年上下半年營收約4:6，全年營收可望比去年好，預估將年增雙位數，由於材料漲價已經適度反應，毛利率可望超過20%。

連春源表示，力致在散熱產品垂直整合發展基礎相當紮實，亦致力多元產業發展，包括：AIoT、5G等應用，我們除在原有產業發光發熱，也會持續在多元產業佈局，並追求產能跟獲利提升。