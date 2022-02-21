另類寒災，雲林縣北港燈會因強風降雨燈籠毀損，縣府全力搶修。（張朝欣攝）

雲林縣政府在北港鎮舉辦「燈會原鄉在北港」活動，展期至3月13日，民眾發現這幾天寒流來襲，強風加上降雨造成不少燈籠破損、電線垂掛在半空中，相當危險，直呼「燈會快毀了」，縣文觀處21日強調已請施工單位盡速整修，絕不會讓賞燈遊客失望。

「燈會原鄉在北港」於本月12日正式登場，為期1個月，配合北港朝天宮眾多進香遊客，不僅星期假日出現人潮，連非假日也有不少民眾，入夜後大街小巷店家生意興隆，成功讓「香客變遊客」，改變以往香客在白天進香後即離去，沒有繼續留在當地消費的情況。

不過19、20日寒流來襲，夾帶強風雨勢，北港燈區不少燈籠因此受損，民眾看到燈籠被強風吹落毀損，電線垂掛在半空中，直呼「燈會快被毀了，趕快來修啊」。主辦單位擔心燈籠與電線掉落造成危險，基於安全考量20日停止開燈1天。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，「燈會原鄉在北港」包括6大光環境，並以「媽祖珠簾、希望發光」為主意象，各光環境以燈籠懸掛在空中的珠簾燈路加以連結，所以採用了大量燈籠，沒想到遇到強風下雨，21日施工單位已進行緊急搶修，換上備用燈籠。

陳璧君說，「燈會原鄉在北港」活動還有約20天，為呈現最美麗的情境氛圍，日後會把備用燈籠再換回原來的燈籠，並請施工單位加強防風防雨設施，一定不會讓活動「落漆」。

地方民眾指出，北港燈會很少遇到下雨，此次寒流還伴隨著強風，才會造成燈籠受損，還好主辦單位即時搶修，遊客的反映都還不錯，對地方的休閒產業有相當的幫助。