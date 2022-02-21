台北市疫苗第3劑覆蓋率達45.66％，中央第24期疫苗預約將在23日開跑，副市長蔡炳坤21日表示，24期將調整策略，25萬劑分2階段開放預約，第1階段22萬劑，視需要再釋出3萬劑，讓醫療院所醫護人力有最佳運用。

蔡炳坤指出，今天是第23期疫苗開打，這一期預約比例較低，BNT預約比例37％、莫德納43％、高端30％，總預約率僅41.35％，因此另外鼓勵醫院開設第1、2、3劑特約門診，沒有預約到的民眾可以到北市衛生局網頁查看。

他表示，周三將進行第24期疫苗預約，21期預約68％、22期90％、23期41％，24期將調整策略不會開太多量出來，下周預約開25萬，分2階段，第1階22萬，第2階段視需要再調整釋出3萬，讓醫療院所醫護人力可以做最佳運用。

蔡炳坤說，針對長者接種推出3策略，包括里長揪團、中型接種站、主動到宅接種，本來給65歲以上接種第1、2劑長者贈送200元只到2月底，現在延長到3月底，經統計2月14至17日有1594位長者接種，鼓勵有效果出來。