新北市工務局也提出「館前路人本友善暨藝術廊道再造工程」，預計將陶博館前的館前路至文化路道路重新整治，除了拓寬更新行人鋪面外，也將對南靖橋重新美化。（工務局提供）

新北市立美術館、捷運三鶯線等重大建設都將在明年完工，為了推動三鶯文創整合計畫，新北市鶯歌區公所計畫在火車站周邊的文化路設置沿街美化牆，將以書法文字為主軸。另外，工務局也提出「館前路人本友善暨藝術廊道再造工程」，預計將陶博館前的館前路至文化路道路重新整治，除了拓寬更新行人鋪面外，也將對南靖橋重新美化，2工程預計年中完工，盼營造出鶯歌美術亮點。

鶯歌文化路通往鶯歌陶瓷老街與陶博館，沿街雖有不少陶瓷意象裝飾，但多年未更新，為了規畫更具特色的人行環境，新北市正辦理三鶯文創整合計畫中，將其納入規劃範圍，工程預算約1600萬元，沿文化街設置書法文字主題的裝置藝術，取代現有的金屬及塑木框架，預計6月底完工。

為了配合三鶯文創計畫，新北市府也規畫「陶、藝、山、水」4條休閒路徑，其中連接陶博館至鶯歌後火車站的館前路，近期已著手整治，該條路段全長940公尺，有路面凹陷、人行道破損窄小、無障礙環境不佳、設施物阻攔的問題，嚴重影響行人步行空間。

養工處計畫將陶博館至環河路口、南靖橋雙向人行道拓寬至2公尺以上，並將監視、號誌管線埋設在路面和人行道下，解決沿路架空纜線凌亂問題。另外，南靖橋也將重新換貌，原本灰舊牆面也將以風帆意象重新設計，呈現河運至鐵道運輸的變遷與陶藝興衰，人行道也改採噴花地坪，展現鶯歌之美。

養工處指出，因應美術館開設，館前路也會更新多處停車彎設計，方便公車、大客車臨停，且為了呼應鶯歌陶博館前的地標「守望鶯歌」，該處也會重整地景，以各類花朵打造成鶯歌羽翼，串連鶯歌特色，全案將分階段施工，預計7月底完工。