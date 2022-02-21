聯合國氣候變化峰會（COP26）去年底倡議碳中和、以及淨零排放之後，國發會和金管會今年3月份將公佈「淨零排放路徑圖」和「上市櫃公司永續發展路徑圖」等企業淨零排碳的規範，由於攸關企業存活與競爭力，使得「永續發展」成為今年會展火紅議題，在3月的「2022亞太國際風力發電展」之後，8月到11月，全台接連還有4場相關會展和活動，各自爭取不同商機或展示永續成果。

會展產業人士21日表示，國內會展市場難得會出現針對一個議題，「競相舉辦」的展覽活動，就是綠能、永續關連的展覽，主要是2021年底的聯合國氣候變化峰會（COP26），有關碳中和、以及2025年淨零排放的倡議，將要落實在企業的運作上。

業界說，我國為了落實此一倡議，國發會和金管會預定今年3月份，將分別公佈「淨零排放路徑圖」和「上市櫃公司永續發展路徑圖」，作為公民營企業的遵循標竿，而國內除了RE100等跨國企業供應鏈之外，大部份企業對碳中和、以及淨零排放，仍然一知半解，甚至根本不熟悉。

業界指出，今年3月將在高雄展覽館登場的第四屆「亞太國際風力發電展」，是台灣最大、亞洲第二大的風力發電展會，也是國內今年有關綠能、永續展覽的先鋒部隊。

永續發展目標聯盟主席、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新舉辦的「2022亞太永續行動博覽會」，首屆展會活動將接著在8月12日，在台北世貿一館開展。

工商時報接棒從9月2日開始到9月4日，在大臺南會展中心推出「2022臺南國際綠色產業展」，10月19日到10月21日則有外貿協會與國際半導體產業協會，共同主辦的「2022台灣國際智慧能源周」。

台灣永續供應協會（TASS）和安益集團則選擇11月3日到5日，在高雄展覽館，舉辦第三屆「TASS 2022 亞洲永續供應+循環經濟會展」，擔任今年綠能、永續展的最後一棒。

茵康國際總經理吳政典指出，「TASS 2022 亞洲永續供應+循環經濟會展」，有別於其它綠能和永續展，主要是以淨零與永續作為主軸，提供環境、社會和治理（ESG）永續發展的平台，提供企業解決淨零排放的方案。