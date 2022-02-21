37歲女星楊晨熙（原名楊佳怡）出身於兒童台，她在2016年卸下「果凍姐姐」的光環後，在演藝圈依舊活躍亮眼，並成為許多節目的常客。楊晨熙平日也常透過社群分享生活，昨(20)日她曬出多張參加婚禮的照片，原來好友「甜甜姐姐」粟粟（張婕筠）結婚了！包括貝童彤、櫻花、藍莓、香草姐姐（米卡米）等，及大樹、檸檬和米苔目哥哥等都來祝賀，有如兒童台「同學會」大集結，網友們也紛紛留言獻上恭喜。

楊晨熙分享參加粟粟婚禮的消息，並有感而發寫下：「話說每次MOMO台哥哥姐姐的婚禮都像是個同學會，人數越來越多，雖然一代一代的新人我不一定認識，但每次總有新的小成員誕生加入，有種生命傳承的感動」，從她上傳的婚禮照片畫面可見，粟粟當天穿著深V開到肚臍的婚紗，流露告別單身的性感女人味，老公也西裝筆挺一表人才，堪稱郎才女貌極登對的搭配，楊晨熙忍不住讚：「又是一個高顏值的組合」。

而從與新人的合照中也可以看到，楊晨熙一頭酒紅色飄逸長髮，身穿粉紅色洋裝襯托出她的肌膚白皙，上半身透膚縷空的低胸設計，令豐滿上圍和事業線若隱若現，搭配粉紅外套和米白色高跟鞋，對著鏡頭展開甜美笑顏，顯然也被這對美眷的幸福感染，打從心底開懷出來。

事實上，粟粟去(2021)年11月就透過社群平台分享喜訊：「我結婚了」，她放上與老公的婚紗照，並開心寫下：「從16歲認識到現在，參與了彼此的生活，算一算長達12年，這是一段很不可思議的過程，我想應該不算衝動性結婚吧，未來的日子就是平凡的柴米油鹽醬醋茶，一起攜手度過吧，新的篇章，未來請繼續指教」，網友們也齊聲祝福：「一定要幸福啊」、「大恭喜，這下好姊姊變成好太太了」、「女神結婚了」。

同時也格外引起討論的是，現場聚集了許多兒童台的哥哥姐姐，無論是否仍在兒童節目圈工作，大家都不吝親自到場祝福粟粟，包括貝童彤、櫻花姐姐、藍莓姐姐、香草姐姐（舊名為「宜軒」，現藝名為「米卡米」）、大樹哥哥、檸檬哥哥和米苔目哥哥等人在內，大集結鬧熱滾滾。