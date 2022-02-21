國發會今日召開委員會，會中審議通過交通部陳報的「五股泰山輕軌案」，健全新北市整體軌道運輸路網；國發會表示，「五股泰山輕軌案」預估建設總經費約227.79億元，119年完工通車。

新北市政府副秘書長朱惕之表示，在經濟、技術多方考量下，選擇「輕軌」、低碳環保的軌道運輸以改善當地交通，預估可服務區域內40萬人口；全長有11.61公里的五泰輕軌，設置14座車站，行經洲子洋重劃區、泰山楓江整開區以及塭仔圳重劃區，預期將可帶動沿線人口及產業發展，提供居民更便捷的交通運輸。

國發會表示，五股泰山輕軌路線銜接臺北捷運環狀線北環段Y22站(起站)，止於未來桃園機場捷運增設之A5a站(終點)，全長約11.61公里，設置F01到F14共14座車站；本計畫通車後，民眾可搭乘本輕軌路線轉乘捷運環狀線北環段、蘆洲線往返台北市，或轉乘機場捷運線往返桃園市，提供便利的公共運輸服務。

五股泰山輕軌路線預估119年通車，時程可能與機場捷運增設A5a站(目前進行可行性研究)完工啟用有時程差距，初期恐無法滿足民眾轉乘機場捷運需求，新北市政府初步研議，將闢駛本計畫F12、F14站至機場捷運A5站之接駁公車及其他相關配套措施。

國發會透露，會選擇A5a站為五股泰山輕軌路線的終點站，與新北市政府研擬為來將A5a向下延伸到板橋，形成更完善的交通路網有關，不過，這項計畫還在研議中。