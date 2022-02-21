居隔還要付費？屏縣府澄清：時間差造成誤解。(立委蘇震清服務團隊提供)

中央宣布補助居家隔離者防疫旅館費用，但有網友在網路上質疑，仍被屏東縣政府要求簽署支付防疫旅館費用同意書，對此縣府21日澄清，中央流行疫情指揮中心18日下午3時宣布補助政策，但同意書是之前委由旅館轉交給19日的解居隔民眾，兩者為時間差造成誤解，之後配合中央政策全額補助，已經沒有再發出。

屏縣府交通旅遊處指出，衛福部長陳時中2月18日下午近3時宣布匡列者入住防疫旅館費用補助最新政策，凡2021年12月14日至2022年2月18日期間，經地方政府匡列並安排至防疫旅宿進行居家隔離者，補助費用由中央概括承受，中央訂定方法，地方造冊申請，使受隔離民眾免負擔防疫旅宿費用為原則。

但在中央補助政策宣布前，因為有多名居隔者將於2月19日期滿退房，因此防疫補助同意書在2月18日前就已經交給防疫旅館，請旅館協助通知民眾簽名並代收。

交旅處表示，屏東縣依中央流行指揮中心規範辦理匡列隔離，為感謝居家隔離者配合防疫，縣府先前即於2月14日宣布補助本縣籍居隔者，入住防疫旅館每人每天500元，加上符合申請中央防疫補償金資格者，每人每天1千元，以減輕被匡列居隔民眾的負擔。

不料因政策宣布時間差引發議論，交旅處特別澄清，並強調，縣府會依照中央疫情指揮中心最新規定配合辦理，請民眾放心。