統一獅林靖凱去年攻守兩端都有亮眼表現，讓他今年首度成為「複」翁，他以21歲之齡拿到複數年合約，將刷新王柏融的23歲紀錄，對於年紀輕輕就簽下複數年合約，他透露，主要是家庭影響，「我們家對任何事都是希望先求穩、再要求更多。」有了這紙合約也讓他在場上更放心表現。

林靖凱過去被外界評為「守優於攻」的選手，去年開季他許下打擊進步的願望，後來真的達成，在二壘包辦年度最佳九人、金手套，打擊率3成03，還成為獅隊安打王，好表現也反映在「薪」情上，球團端出一紙複數年合約給予肯定。

過去中職最年輕複數年合約是王柏融，他在23歲時與Lamigo桃猿簽下5年合約，林靖凱今年才21歲，若是這紙合約順利簽訂，他將改寫新猷。

「目前合約尚未完全談好，談薪的事就交給經紀公司去處理，有跟我說簽複數年約的想法，也感謝公司肯定我，給我複數錢合約。」林靖凱透露，月薪尚未底定，但無法挑戰翻倍，但也有望接近30萬元，「當然會想要拿到好的數字，但不敢多想，有想就好，也沒想過進步幅度會這麼快，不管是球場上還是薪水幅度，都不是我預料之中。」

在這麼年輕就選擇簽下複數年合約，林靖凱認為受到家庭影響很大，「我們家對任何事都是希望先求穩、再要求更多，所以我一直以來的想法也都是這樣。」他也認為，有了複數年合約，會讓他更放心在場上表現，也有比較安心、穩定的感覺。

對於今年新球季目標，林靖凱希望能在場上有穩定表現，「去年對我來說是意義重大的一年，今年我給自己的目標希望能穩定，能在場上穩定表現讓教練團更肯定我的下場機會，如果長期穩定性沒那麼好，教練團也會不知道該怎麼運用。」