俄羅斯北德文斯克造船廠(Sevmash)辦公室表示，納希莫夫海軍元帥號(Admiral Nakhimov)核動力飛彈巡洋艦的升級工作已經完成，目前正在培訓海試船員，包括操艦者，還有測試工程師、技術人員和其他專業的專家，要是試航順利，就能趕在今年內交付給俄羅斯海軍，它不但再次成為俄羅斯海軍最強大的水面艦艇，也會是當代戰鬥力最強的巡洋艦。
海軍新聞(Naval News)報導，造船廠新聞辦公室說，納希莫夫海軍元帥號自1999 年以來，一直進行維修工程，雖然時間漫長，但也因此引進了許多新技術，其工程幅度不亞於全新建造。安裝超過 5,000 件新設備、超過100萬枚各種零件，管道長度超過200公里、電纜總長超過1,800 公里，可見其工程浩大。
在船塢內的工作完成後，現在正在籌組1000多名的試航隊船員，他們要進行初步海試，將在所有操作模式下檢查船舶系統。在確認其性能後，會開始編寫技術指令，再交給俄羅斯海軍，塔訓真正的海軍艦員。
該型艦在俄羅斯海軍稱為「項目11442M 海鷹」(Project 1144 Orlan)，也就是著名的「基洛夫級」(Kirov-class battlecruiser)，它是前蘇聯時期所造的最巨大軍艦，排水量達到28000噸，以2具KN-3 船用核子反應爐為動力，使它有幾乎無限的航程與32節(時速59公里)的極速。龐大的艦身可安裝超級多的武裝，在升級之前，它的防空飛彈垂直系統有96具，反艦飛彈垂直系統有20具，它的反艦飛彈都有核武版本，綜其性能，是1980年代美國海軍最忌憚的蘇聯巡洋艦。
俄羅斯海軍完成了4艘，分別是基洛夫號、伏龍芝號、加里寧號、安德羅波夫號，都取自蘇聯共產黨主要人物。在蘇聯解體後，新俄羅斯否定蘇聯時期，4艘軍艦改名為「烏沙科夫元帥」、「拉扎列夫元帥」、「納希莫夫元帥」與「彼得大帝」，採用對俄羅斯海軍有實質貢獻的人物。
不過，俄羅斯難以繼續維護4艘核子巡洋艦，1號艦「烏沙科夫元帥」與2號艦「拉扎列夫元帥」決定報廢拆解，艦齡較小的「納希莫夫元帥」與「彼得大帝」得以保留。
然而，俄羅斯財政時好時壞，雖然納西莫夫元帥號在1999年就進塢整修，但是直到 2008年9月才開始工作，而且只是把舊的核燃料取出，直到2013年才開始搭起鷹架，再花了8年的時間才完成升級。
俄羅斯軍工技術在過去5年有較明顯的進步，這些成績可應用在納西莫夫元帥號上，比如它將更換艦用垂直發射器，可用於發射3 M54「口徑」(Kalibr-NK)次音速巡弋飛彈， 或是P-800「縞瑪瑙」（Oniks）超音速反艦飛彈。由於3M22 「鋯石」(Tsirkon)高超音速飛彈也已完成，未來也將安裝在該艦上，其庫存量可能達到60枚。
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