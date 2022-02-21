俄羅斯北德文斯克造船廠(Sevmash)辦公室表示，納希莫夫海軍元帥號(Admiral Nakhimov)核動力飛彈巡洋艦的升級工作已經完成，目前正在培訓海試船員，包括操艦者，還有測試工程師、技術人員和其他專業的專家，要是試航順利，就能趕在今年內交付給俄羅斯海軍，它不但再次成為俄羅斯海軍最強大的水面艦艇，也會是當代戰鬥力最強的巡洋艦。

海軍新聞(Naval News)報導，造船廠新聞辦公室說，納希莫夫海軍元帥號自1999 年以來，一直進行維修工程，雖然時間漫長，但也因此引進了許多新技術，其工程幅度不亞於全新建造。安裝超過 5,000 件新設備、超過100萬枚各種零件，管道長度超過200公里、電纜總長超過1,800 公里，可見其工程浩大。

在船塢內的工作完成後，現在正在籌組1000多名的試航隊船員，他們要進行初步海試，將在所有操作模式下檢查船舶系統。在確認其性能後，會開始編寫技術指令，再交給俄羅斯海軍，塔訓真正的海軍艦員。

該型艦在俄羅斯海軍稱為「項目11442M 海鷹」(Project 1144 Orlan)，也就是著名的「基洛夫級」(Kirov-class battlecruiser)，它是前蘇聯時期所造的最巨大軍艦，排水量達到28000噸，以2具KN-3 船用核子反應爐為動力，使它有幾乎無限的航程與32節(時速59公里)的極速。龐大的艦身可安裝超級多的武裝，在升級之前，它的防空飛彈垂直系統有96具，反艦飛彈垂直系統有20具，它的反艦飛彈都有核武版本，綜其性能，是1980年代美國海軍最忌憚的蘇聯巡洋艦。

納西莫夫元帥號的升級工程長達20年。(圖/TASS)

俄羅斯海軍完成了4艘，分別是基洛夫號、伏龍芝號、加里寧號、安德羅波夫號，都取自蘇聯共產黨主要人物。在蘇聯解體後，新俄羅斯否定蘇聯時期，4艘軍艦改名為「烏沙科夫元帥」、「拉扎列夫元帥」、「納希莫夫元帥」與「彼得大帝」，採用對俄羅斯海軍有實質貢獻的人物。

不過，俄羅斯難以繼續維護4艘核子巡洋艦，1號艦「烏沙科夫元帥」與2號艦「拉扎列夫元帥」決定報廢拆解，艦齡較小的「納希莫夫元帥」與「彼得大帝」得以保留。

然而，俄羅斯財政時好時壞，雖然納西莫夫元帥號在1999年就進塢整修，但是直到 2008年9月才開始工作，而且只是把舊的核燃料取出，直到2013年才開始搭起鷹架，再花了8年的時間才完成升級。

Some images (stills) from works on Kirov-class CGN ADMIRAL NAKHIMOV, an effective rebuilding of the hull. The ship is supposed to start sea trials in 2023 and return to service towards end of same year. More footage under link.https://t.co/0qF5alIkkE pic.twitter.com/JjebwZCnNc — Alex Luck (@AlexLuck9) February 15, 2022

俄羅斯軍工技術在過去5年有較明顯的進步，這些成績可應用在納西莫夫元帥號上，比如它將更換艦用垂直發射器，可用於發射3 M54「口徑」(Kalibr-NK)次音速巡弋飛彈， 或是P-800「縞瑪瑙」（Oniks）超音速反艦飛彈。由於3M22 「鋯石」(Tsirkon)高超音速飛彈也已完成，未來也將安裝在該艦上，其庫存量可能達到60枚。