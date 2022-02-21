彰化百寶村二度重新大規模整修改造後，去年4月開幕試營運，雖僅短短半個月就因疫情攪局停業關館，試營運期間仍吸引滿滿人潮，既充滿文青風格又保有童趣，至今仍持續有遊客前來駐足，拍照打卡。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化百寶村二度重新大規模整修改造後，去年4月開幕試營運，雖僅短短半個月就因疫情攪局停業關館，試營運期間仍吸引滿滿人潮，既充滿文青風格又保有童趣，至今仍持續有遊客前來駐足，拍照打卡。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

斗苑西路上一處特色建物立面全部重新彩繪後，吸引許多遊客前來拍照打卡。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化百寶村去年4月底重新開幕試營運，無奈遇上新冠肺炎疫情攪局，僅短短半個月再度草草宣布關閉，封館不對外開放，沉寂至今仍吸引許多遊客前來，在外圍拍照打卡，不少地方人士關心何時才能在恢復營運？彰化縣政府指出，農曆年前已辦理上網招標，期待有意願進駐的廠商踴躍投標，將於3月1日開標。

位在埤頭鄉的彰化百寶村，原為埤頭農會穀倉，已有82年歷史，無償撥給彰縣府後，獲經濟部中小企業處補助2000多萬元裝修，2014年成立彰化百寶村，成為南彰化產業活動中心；初期委外，後轉由埤頭農會接手，2020年約滿後卻無意續約。

彰縣府再爭取經濟部5700萬元補助、自籌1400萬元，重金打造周邊帶狀休憩廊道、停車場，彩繪附近一棟特色建物立面，館內也重新擴充軟硬體，充滿文青風格與童趣。去年4月28日風光開幕，卻遇疫情攪局，5月中即被迫停業關館至今；但每逢連假、例假日，仍吸引大批遊客前來駐足、拍照打卡。

經濟暨綠能發展處產業發展科科長洪鈴美表示，疫情使廠商卻步，去年3度上網招標都流標。今年委外營運，固定權利金為每年10萬1000元，得標者可簽立5年營運合約，年營收不到1000萬元須提撥5％、1000萬到1500萬元則提撥6％，1500萬元以上提撥7％營運權利金，由縣府上繳給經濟部中小企業處地方產業發展基金。

埤頭鄉內有多個觀光工廠，地方人士都盼望百寶村早日恢復營運，達到真正串連帶狀觀光旅遊、振興地方產業經濟的目標。縣府盼得標業者能朝多角化經營，提供多元商業服務，不要侷限於地方特產展售，也可有複合式空間使用，如輕食、藝術手做、文創紀念品DIY等，以增加獲利空間，重現百寶村的活力與風采。