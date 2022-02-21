針對年底登場的台北市長選戰，有不少人認為前交通部長林佳龍或可代表民進黨出馬一戰，但民進黨立委楊曜卻表示反對，親綠名嘴溫朗東也投書媒體指林佳龍應該「光復台中」。對此，民進黨台北市議員王世堅直言，行政院長蘇貞昌在新北市跌倒，難道要換一個行政院長，叫蘇貞昌回去翻轉新北嗎？

王世堅今天(21日)在政論節目《新聞大白話》中表示，有名嘴說認為林佳龍應該去選台中，這有點過當，他的意思是，林佳龍從哪裡跌倒，就從哪裡站起來，應該要回去選，任務還沒結束。

王世堅直言，蘇貞昌在新北市跌倒，也應該在新北市站起來，所以蘇貞昌的任務還沒結束，可以這樣講嗎？他現在是行政院長，如果硬要這麼解釋，難道要換院長，叫蘇貞昌回去翻轉新北市的命運？因為他的任務還沒結束，在新北市跌倒，就在新北市站起來，「這種名嘴的看法，說說可以，僅供參考」。

此外，針對民進黨的台中市長候選人人選和布局，林佳龍日前表示，從來不是個人或政黨輸贏的決定來台中，在最困難的時候也曾在台中10年磨1劍提出願景，很感謝台中能夠讓他實現理想都是成長的養份，盼有適合的人才可以傳承也會幫忙輔選。

林佳龍說，台中市由民進黨推出的優秀人選來治理大台中，帶動中彰投民均衡的發展，現在台中和台北的人口是兩個城市人口下降的這個直轄市，為什麼人口用腳投票離開城市值得大家深思。