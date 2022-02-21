光學鏡頭廠大立光(3008)公布110年財報，全年每股盈餘為139.28元，董事會也決議配發110年7月1日到12月31日股息，預計每股配息39元，配息率約50.26%，受到外資賣超影響，大立光今天股價收低。

大立光2021年合併營收為469.62億元，年減16%，營業毛利為281.49億元，年減25%，合併毛利率為59.94%，年減7.04個百分點，營業淨利為231.48億元，年減28%，營業淨利率為49.29%，年減7.97個百分點，稅前盈餘為230.26億元，年減27%，稅後盈餘為186.71億元，年減24%，每股盈餘為139.28元。

大立光董事會決議配發110年7月1日到12月31日股息，預計每股配息39元，配息率約50.26%。

傳統淡季來臨，大立光1月合併營收為37.29億元，月減17.17%，年減18.93%，為2021年7月以來低點。

大立光執行長林恩平表示，第1季因季節性比較差，且供應鏈還是有問題，2月會更差。

大立光預計6月8日舉行股東會。