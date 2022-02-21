最強寒流來襲使全台20個縣市發布低溫特報，20日全台低溫下探7.2度，帶動火鍋業績大爆發。連鎖餐飲集團王品(2727)旗下平價火鍋品牌「石二鍋」受惠寒流發威，單日創下千萬元業績，不僅現場大排長龍，外帶外送業績更成長達逾4倍。

王品2022年1月自結合併營收17.13億元，雖月減6.96％、仍年增達12.11％，創同期新高、歷史第四高。其中，受惠春節聚餐、年菜商機、新品牌營收挹注，台灣事業群1月營收達12.16億元，雖月減3.35％、仍年增達18.37％，改寫同期新高。

王品2009年創立平價火鍋品牌「石二鍋」，迄今全台門市達74家，加計分支品牌「12MINI」11家，合計門市達85家，為集團兩岸門市總店數最多品牌。王品表示，免排隊的外送火鍋成為懶人天冷首選，寒流發威助攻外送業績比往常成長逾2倍。

此外，疫情改變大眾飲食習慣，使更多人嘗試外帶生鮮回家自煮，「石二鍋」對此推出單人、雙人、多人3款外帶生食鍋物組，透過網路預約即可你搞定。王品指出，「石二鍋」生食鍋物平均單日可賣出2000組，寒流來襲更一舉翻倍突破4000組。

看準寒流商機可期，王品針對「石二鍋」推出外帶優惠，即日起至月底外帶生食鍋物滿500元即贈「虎你好禮」刮刮卡1張，限量4.5萬張人人有獎、中獎率100％，憑發票登錄石二鍋官方LINE帳號，還有機會抽中價值2856元的1年份石鍋券。

同時，王品旗下另一鍋物品牌「聚 北海道鍋物」亦推出「滿千送千」外帶優惠，即日起致月底加入官方LINE帳號，外帶鍋物滿1000元就送「聚LINE官方$100折抵券」10張，3～4月消費滿千元即可折抵一張，每次每桌最多兌換一張。