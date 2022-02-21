競速滑冰選手黃郁婷日前參加北京冬奧時，在賽前練習身穿大陸隊服惹議，行政院長蘇貞昌認為此行為極為不當，要求教育部、體育署針對黃郁婷不當言行進行調查並適當處分，總統府則表示支持。此事件引發國際媒體注目，《德國之聲》問「是為中國還是為台灣競爭？」，黃郁婷回應「我是為中華台北出賽，這是肯定的」。

據《德國之聲》19日報導，記者問出身台灣高雄的競速滑冰女將黃郁婷是為中國還是為台灣競爭時，她回應說：「我是為中華台北出賽，這是肯定的。」

行政院長蘇貞昌今（21）日受訪時被問到有關黃郁婷一事，他表示，國手代表國家有他的責任，應該維護國家尊嚴、榮譽，並重申，黃郁婷相關行為極為不當，不符國人期待，已責成教育部、體育署作相關處置跟規範。

體育署亦做出回應，指出近期將邀集中華奧會、滑冰協會等，以黃郁婷北京冬奧言行及其後的相關經費補助召開專案會議，目前已在和代表隊人員研究參賽處理辦法，建立代表隊人員不當言行的處理規範，預定在6月世大運之前完成。