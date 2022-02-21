行政執行署人員親自登門至三位媽寶家追討欠款。。（蔣永佑傳真）

法務部行政執行署今天公布了三起追討酒駕罰款的案例，巧的是這三個案例都是中年「媽寶」或「爸寶」膽敢多次酒駕上路，面對鉅額罰款卻選擇逃避不想面對，害得家產差點被拍賣，最後經行政執行官登門追討，才由母親或父親出面還清欠款替兒子擦屁股。行政執行署強調，酒駕勿心存僥倖，如遭裁罰應盡速繳納或提出清償辦法，不要質疑該署執行到底的決心。

行政執行署指出，士林分署日前遇到一名家住新北市汐止的43歲蘇姓男子，因三度酒駕及一次駕照經吊銷仍無照騎乘機車，分別遭新北市政府交通事件裁決處裁罰6萬元、6萬9000元、9萬元及9000元，合計22萬8000元罰鍰逾期未繳，由新北交裁處陸續移送士林分署強制執行。

士林分署查出，蘇男名下有一棟兩層樓建物，且坐落基地為蘇父親所有，於是2022年1月28日函請地政機關查封登記。蘇母得知房產被查封後，連忙趕赴士林分署替兒子繳清罰鍰，並無奈表示做工的兒子經常貪杯酒駕被抓，甚至被判刑，每次都是家人替其繳清罰款或罰金。

另一名新北市淡水 52 歲的周姓男子，2018年8月下旬於林口騎機車酒駕遭警察攔檢，被警方查出5年內酒駕達2次以上，移送新北交裁處裁處 9 萬元罰鍰。但周男2020年 5 月居然在苗栗縣頭份市無照駕駛機車，又被裁處 9500元罰鍰，共計9萬9500元，但周男均置之不理。士林分署查出，周男名下有一塊由父親贈與的淡水區農牧用地，同樣囑託地政機關查封，並於日前前往周男住所曉以大義，五天後周男便帶著母親所給的現金到士林分署繳清欠款。

而另一位家住新北市土城的46歲蕭姓男子，半年內酒駕及拒測各一次，分別遭裁罰9萬和18萬元，但他先後繳交4萬元後便擺爛不繳，全案經移送新北分署執行，日前在路邊發現蕭男名下汽車，執行人員立刻前往現場查封。

但事隔數日，蕭男依然未出面處理，經執行人員前往蕭家拜訪並告知蕭母，隔天由年近七十的蕭父帶著蕭男前往新北分署，表示兒子因收入不多，還在還車貸，明明知道車子被行政執行機關查封，卻無力也不想面對。最後蕭男被父親押著和書記官協商分期付款，並由蕭父作為擔保人，事情才順利解決。

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