台中港58歲鍾姓引水人今（21日）上午外接曉洋輪時，疑風勢過大不慎落海，被救起時已無意識，緊急送童綜合醫院，最終仍宣告不治。航務中心指出，經初步了解，鍾姓引水人在爬引水梯時墜落，不過，真正落海原因待進一步釐清。鍾姓引水人昨日才成功拖救斷纜的祥富輪，今天卻因出任務斷魂，令人不捨。

航務中心表示，上午11時許接獲通報，距離南防坡堤271度1.48海浬(領港站)有人落海待援，鍾姓引水人被救起時已無意識，引水船送抵工作船碼頭，並由救護車送往醫院，經搶救後，下午3時許宣告不治。

航務中心表示，這幾天風浪都特別大，經初步了解，鍾姓引水人出港外接曉洋輪，在爬引水梯時不慎落海，不過，真正墜落原因仍待進一步釐清。

台中港前天晚上才發生停靠44號碼頭祥富輪，被強風吹襲，發生斷纜碰撞停泊45號碼頭的亞威輪，造成亞威船尾欄杆損毀及船艉部份外板凹限，祥富輪則南飄被強風吹到對岸淺灘區擱淺。鍾姓引水人及同事費盡千辛萬苦，終於自淺灘擱淺區拖救成功，引領脫險回靠碼頭進行檢修，安全靠上43號碼頭。