最強寒流來襲，帶動火鍋業績大爆發，最多台灣人喜愛的火鍋霸主「石二鍋」單日就創千萬元業績。昨日全台最低溫來到7.2度，高達20個縣市發布低溫特報，冷颼颼的天就想吃熱騰騰的鍋，「石二鍋」不僅現場大排長龍，外帶、外送業績成長更驚人，整整翻了4倍以上。

看準寒流商機，「石二鍋」也推出外帶優惠，即日起至2／28日止，外帶生食鍋物滿500元即贈刮刮卡一張、滿1000元贈兩張，以此類推，不僅人人有獎、中獎率100％，憑發票還可再抽一年份石二鍋。

天冷想吃鍋又懶得動，免排隊的外送火鍋絕對是懶人首選，麻油爆炒蒜頭、洋蔥香氣噴發，注入柴魚高湯成為「石二鍋」最經典的石頭鍋，搭配雪花牛、季節時蔬、漿餃副食，再來一杯「石二鍋本體」檸檬冬瓜冰沙，煮好的療癒火鍋直送到家，助攻外送業績比往常成長2倍以上。

此外，疫情改變大眾飲食習慣，更多人嘗試外帶生鮮回家自煮，「石二鍋」也貼心地推出單人、雙人、多人3款外帶生食鍋物組，讓你省去到超市採買鍋底、肉品、配料的麻煩，透過網路預約石二鍋就幫你搞定。

佛心價的「精選火鍋外帶組」最適合3-4人親友聚餐，集合超人氣石頭鍋、勁辣香濃的辣姊鍋；840g牛豬雙拼或全牛肉盤；還有芋香貢丸、爆濃海鮮球、百頁魚豆腐等明星丸餃，想補充蔬菜纖維，也可加購高麗菜＋好菇拼盤。台灣人愛吃鍋的實力不容小覷，「石二鍋」平均單日可賣兩千組生食鍋物，寒流來襲更一舉翻倍突破四千組。