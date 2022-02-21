三立集團接手頑皮世界動物園後，去年原計畫自非洲引進包含18隻長頸鹿在內的野生動物，孰料動物未引進成功，公司內部卻發現李天怡等人涉嫌浮報價格。（張毓翎攝）

三立集團2020年接手頑皮世界動物園後，為精進園區豐富度，欲引進犀牛、長頸鹿等野生動物，卻因動保團體反對而作罷，事後內部發現三立主播李天怡等3人涉嫌浮報價格、從中獲利，主動向調查局檢舉。對此，園方人員低調表示，看到新聞才得知，不了解事情來龍去脈。

位在台南學甲的頑皮世界動物園，前年三立集團接手後，面對已經開業20多年的老舊園區，去年原計畫自非洲引進包含18隻長頸鹿在內的野生動物，設立「長頸鹿復育基地」，引起動保團體強烈反彈，經雙方近1個月溝通後，園方決定終止此次動物引進計畫。

孰料，動物未引進成功，公司內部卻發現李天怡等人涉嫌浮報價格。頑皮世界21日發表聲明表示，全案進入司法程序，基於偵查不公開，不方便透露任何訊息。

今天雖是平日又碰上寒流，仍有不少遊客入園參觀，對於動物園負面新聞再添一樁，有遊客說，不影響來訪的意願。園方人員則回應，他們負責園區環境管理及動物照顧，規畫統籌的部分是由台北辦公處運作，不了解該交易情形。