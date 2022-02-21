統一獅隊「守護神」陳韻文生涯已累積115次救援成功，距離挑戰總教練林岳平的聯盟紀錄只差14次，他也把新球季目標設定在此，「當然是希望把紀錄一直留在獅隊。」但他強調，前提是要保持身體健康才有機會，另外也要利用春訓繼續改善控球，盼新球季不要再出現太多「劇場」。

年僅26歲的陳韻文從2016年開始擔任球隊終結者，去年達成生涯百救援里程碑，也寫下最年輕百救援紀錄，目前生涯累積115次救援成功，僅次於「餅總」129次、凱撒124次及陳禹勳的118次，在史上排名第4。

今年球季陳韻文就有機會挑戰打破「餅總」保有的聯盟紀錄，他也在昨天的開訓儀式上寫下新球季目標，喊出要超越總教練的救援紀錄。對於破紀錄，陳韻文認為，首要目標就是要保持身體健康，再來講破紀錄「有健康的身體再去想突破，春訓先打好底，這也是我現在該做的事。」

除了他，現在還有樂天桃猿陳禹勳也有機會挑戰破紀錄，陳韻文說：「當然還是希望由我來延續，把紀錄繼續留在獅隊。」但「餅總」曾表示，希望陳韻文要創造自己的紀錄，陳韻文說：「他的意思是要我創造屬於自己的棒球生涯，紀錄本就是留給後面的人破的，也希望能把紀錄往上推，能推多少算多少。」

被問到想要推高到多少的數字？陳韻文笑著說：「我不敢認真去講數字，至少要先健康再去突破，先穩定再來要求數字。」自認不是控球型的投手的他，目前最想要加強的還是控球，「希望今年不要再製造太多劇場，可以更穩定，不要給球隊那麼大的負擔跟壓力。」

陳韻文開玩笑說：「我怕我再劇場下去，對他（林岳平）心臟可能不太好，他有跟我說，他可以感受到當時他當選手時，教練的心情。」