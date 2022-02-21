因應世界主要經濟體消費需求轉強，商品價格上揚，國內廠商持續增產；加以國內疫情警戒未全面鬆綁，民眾消費習慣與生活型態逐漸改變，110年與109年相比，國內能源消費增加4.5％，其中電力消費增加4.3％，帶動電力供給隨增加3.9％。

值得注意的是，工業部門能源消費增加8.5％，其中電力增加7.1％最多，經濟部解釋，全球對半導體、鋼筋建材、石化及塑膠產品需求熱絡，價量齊揚，刺激廠商擴增國內產出，因此能源需求隨之增加，連帶全年較前一年成長。