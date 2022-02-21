以小籠包聞名的連鎖餐廳「鼎泰豐」，不論平時還是假日，客人總是絡繹不絕，外界好奇鼎泰豐為何能維持多年仍屹立不搖，除了餐點以外，到底還有什麼神奇的魅力？一名前員工透露內部不為人知的4個秘密，直呼非常懷念。

這名曾在鼎泰豐工作過的員工在網路論壇《Dcard》表示，他曾在鼎泰豐工作一年左右，目前是兩間餐飲業的品牌行銷企劃，老闆希望他分享之前相關的餐飲工作經驗給外場服務生，因此他順便分享在鼎泰豐發現的小秘密。

鼎泰豐前員工PO出工作證。(圖/截自Dcard)

原PO指出，首先從客人在門口拿號碼牌開始，店員就會問「您好，今天幾位用餐呢？」他強調，這裡用的是「您」而不是「你」，因為這個字可以很親切的拉近距離。雖然餐飲服務業用「您」很正常，但他自己在鼎泰豐工作時，感受到很多同事都是發自內心的親切問候，而不是矯情。

接著前往座位時，店員會說「您好，裡面請」，原PO說，去很多日式壽司店時，常常會被大聲的「歡迎光臨」嚇到，因此為了讓客人有回到家的感覺，鼎泰豐將歡迎光臨改成溫暖的問候，而且這句話是每個會碰到客人的工作人員標配，還有特定的語速、聲音大小等需要注意。

再來是桌上的餐具，員工有訓練如何擦桌、擺餐具，讓他深深的打從心裡讚嘆，因為大至碗筷的擺放、茶的溫度，小至醬油、醋的開口方向和牙籤的數量，全台每一間鼎泰豐都一模一樣，最厲害的是，即使假日翻桌率超高，還是能保持水準，讓客人感受到零差別的服務。

最後則是點餐時店員會問「您好，有對食物過敏嗎？」，在鼎泰豐工作的第一個星期，會收到所有餐點內容物表格，而且不管內外場都會被抽考，光是一個簡單的蛋花湯，就有正常、蛋奶素、全素之分，為了不讓客人破戒，內外場都必須清楚知道其中的差別。

此外，原PO說鼎泰豐有一道料理叫「什蔬炒飯」，因為是一道全素料理，為了不要混到葷食，還特別獨立出一支全素專用飯匙，原PO強調，以他目前接觸過的餐飲經驗，都沒有像鼎泰豐一樣為素食客人著想的，讓他覺得很暖心。

原PO表示，鼎泰豐真的教了他很多東西，即使離職後到鼎泰豐用餐，還是會有回到家的溫暖，連現在打起文章時，都還會被鼎泰豐的種種感動到，直呼「真的很想念在鼎泰豐工作的日子」。

貼文一出引起熱烈討論，不少網友紛紛回應「鼎泰豐我的最愛」、「鼎泰豐好吃」、「對排骨炒飯、紅油抄手念念不忘」、「每次都很佩服店員在人這麼多、很忙的情況下，都一樣讓客人覺得很熱情」、「服務態度和乾淨度無可挑剔」；不過也有人認為「用您好不是超基本嗎」、「我覺得用『您』反而很疏離」、「同樣做過餐飲服務生，看到就覺得好累喔」、「價位太高也無法常吃」。