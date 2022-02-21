純網路保險公司出現，會是誰的「鯰魚」？據金管會統計數字顯示，2021年全年及今年1月網路投保業績，都是產險業大幅成長，去年全年共有287.5萬件投保，年成長近64％，且是同期間壽險網投13.2萬件的21倍以上，今年1月產險業有74.57萬件投保，同比成長近422％，亦是壽險業1.28萬件網投的58倍。

若以網路投保保費來看，去年全年產險業是23億元，年成長38％，壽險只有4.78億元，年衰退34％，產險網投保費亦是壽險的4.8倍；今年1月產險網投保費3.75億元，壽險只有3400萬元，更是壽險網投保費收入的11倍以上。

壽險業明明總資產逾29兆元是產險的76倍以上，資源比產險多，2021年稅後獲利3601億元，是產險200億元的18倍，為何在網路投保上，無論件數或保費都「狂輸」產險業？

壽險業者表示有三大理由，一是新冠肺炎疫情持續漫延，民眾想要簡單的防疫險或疫苗險，保險局開放產險業的防疫險可以網路投保，但壽險業尚未開放，尤其是日額醫療險部分，壽險業尚不能在網路上承保。

二是壽險最擅長的年金險，目前只有新台幣計價部分可在網路上投保，且宣告利率在前二年逐步下滑，保戶接受度下降，金額及件數近兩年都持續下滑，去年僅4千多件、新契約保費近4.4億元，今年1月則不到400件、保費3千萬元左右，平均一件大約8～10萬元，投保意願不如疫情發生及降息前的2019年。

三是壽險保單相對產險複雜，且壽險公司偏好線上結合線下的行銷模式，即客戶線上搜尋適合的保單並進行保費試算，壽險公司有可專人協助並完成投保，這部分目前各家壽險公司都在發展新的模式，相對產險公司的車險等保單可在網路上一氣呵成完成投保，壽險的保單複雜度及保戶習慣，較不易在網路上完成。

即便是極簡單的小額終老保單、定期壽險等，今年1月也只有23件及226件，成長不易。

但也因此若純網路保險在2023年出現，衝擊較大的應是產險業，壽險還比較「老神在在」。