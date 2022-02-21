台灣競速滑冰選手黃郁婷日前參加北京冬奧時，在賽前練習身穿大陸隊服惹議，行政院長蘇貞昌要求教育部、體育署針對黃郁婷不當言行進行調查並適當處分，總統府則表示支持。根據一份網路民調顯示，有5成左右網友認為應該予以懲處。

蘇貞昌今（21）日受訪時被問到有關黃郁婷一事，他表示，國手代表國家有他的責任，應該維護國家尊嚴、榮譽，並重申，黃郁婷相關行為極為不當，不符國人期待，已責成教育部、體育署作相關處置跟規範。

育部長潘文忠也說，黃郁婷一而再，再而三的不當言行，深深傷害了國人的感情，體育署將在2周內召集中華奧會及滑冰協會開會討論，以對她進行處分。

入口網站《YAHOO》以「府院要求調查懲處國手，你的看法是？」為題，進行網路投票，投票時間為2月21日至24日，截至21日晚間6點，已有1萬多名網友參與投票，結果顯示，認為非常合適的網友有39%，還算合適14.2%，不太合適11.6%，非常不合適22.5%，另外有12.7%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

對於黃郁婷上傳身穿大陸隊服練習的影片是否適當，有4.9%網友認為非常適當，還算適當7.8%，不太適當33%，非常不適當37.3%，另外有17% 網友沒表示明確意見。

至於蘇貞昌受訪時指出，黃郁婷行為極為不當不符民眾期待，有27.1%網友表示非常同意，還算同意15.4%，不太同意20.9%，非常不同意22.9%，另外有13.7%網友沒表示明確意見。