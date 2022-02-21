《美麗島電子報》今公布2月國政民調，其中「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」民調顯示，副總統賴清德以35.0%領先新北市長侯友宜的21.9%，台北市長柯文哲則以14.3%排名第三，國民黨主席朱立倫5.2%、行政院長蘇貞昌3.7%。對此，有網友表示「怎沒有太子？(桃園市長鄭文燦)」、「阿伯也太慘」。

《美麗島電子報》民調也顯示，在政治人物「信任指數」方面，侯友宜以72.8%奪得第一，賴清德62.0%居次，總統蔡英文則以53.9%排第三，3人皆有微幅上升，後依序為柯文哲（50.3%）、朱立倫（34.4%）。

吳子嘉近日在其主持的網路節目「董事長開講」，談及《美麗島電子報》民調，受邀的資深媒體人錢怡君詢問吳子嘉，這份民調為何賴清德支持度會突然變這麼高？吳子嘉表示，不能說是支持度，而是期待值。吳子嘉直言，柯文哲、侯友宜目前沒什麼變動，但賴清德是飆高，這是非常可怕的事情，若照此情勢發展，賴清德在今年底選戰，將有很大的發揮空間，是有角色的，預期他將不可小覷。

《美麗島電子報》民調公布後，也迅速在PTT論壇掀起熱議，有網友表示「死忠的真多」、「阿伯14%也太慘了」、「這個民調很有趣啊」、「希望侯把全台灣變成新北，賴把全台灣變成台南」、「等等，這名單我們堵藍能接受嗎？」、「塔綠斑又要執政了，悲哀」、「把太子放在哪？」、「不是賴的話侯就穩了」。