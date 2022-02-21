華南銀行於2月21日舉辦「111年度全行經理人業務研討會議」，因應國內新型冠狀病毒疫情，董事長張雲鵬、副董事長林知延、總經理張振芳及總行各單位主管透過部份實體及部份視訊方式，向國內外營業單位經理人佈達今年度各項業務目標及營運策略。

張雲鵬開場致詞時，首先肯定全體經理人的努力，表示去年5月爆發本土疫情之後，在總經理及各位主管領導下，實施分流、異地上班、居家辦公等各項防疫措施，每日追蹤控管疫情的變化，將風險降到最低，讓華南銀行安然渡過疫情最嚴重的時期，達成營運不中斷的目標。

展望111年，在國內外疫情、通膨、高房價等嚴峻環境下，亦請各位經理人務必注意於衝刺業務之時，也要審慎評估客戶受疫情影響的程度，克服外在的挑戰，戮力達成目標。

張雲鵬還分享了銀行業在辦理授信審查時，會以「授信5P」評估，並以職場經驗歸納出成功領導人所應具備的5個C基本特質：「Curiosity好奇心」、「Courage勇氣」、「Communication溝通」、「Confidence自信」及「Compliance遵法」，期許華南銀行的經理人應該具備這5項基本特質。

林知延則期勉總行與分行主管皆能充分溝通、密切互動，由總行配合分行的需求提供資源與協助，國內外各單位共同發揮團隊精神，並落實執行，以超越目標。

會議當天，華南銀行特別邀請中租迪和董事長陳鳳龍就「中小企業融資業務推展及風險管理」專題演講，分享租賃業對於中小企業業務開發的心得，透過數位化加速推展經營中小企業客群，了解租賃業對於徵信、審查及貸後管理如何運作。

張振芳說，111年的營運主軸訂為「韌性、創新、普惠、永續」，提出透過六大策略方向「強化資本結構及RWA控管」、「加強獲利三大支柱」、「加強海外業務」、「持續發展數位金融」、「落實防弊三道模型」及「永續經營發展」，同時實踐金管會「強化金融韌性」、「推動金融創新」、「落實普惠金融」、「發展永續金融」四項政策，達到獲利及永續經營雙重目標。