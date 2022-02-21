資深藝人澎恰恰先前爆出欠債2.4億，一度被遭黑道債主押至亞太三溫暖「泡茶聊天」，所幸最後被警方救出。澎恰恰為償把兩間房產抵押賣掉，他也因此和澎嫂分居，甚至爆出妻子向他下跪的錄音檔，哀求「你不要再借錢了好不好？」，家庭因債務碎裂不堪。時隔幾個月現身網紅「HOOK」的頻道，澎恰恰罕見鬆口談論婚姻現況，自曝遇到「天天被看不起」的狀況，他也用半開玩笑的方式，奉勸大家「不要結婚」。

網紅「HOOK」昨(20)日在YouTube上傳新片：「長照系列」第二集，找來澎恰恰擔任嘉賓，只見她在影片標題打上「陪負債上億的澎恰恰賺錢，順便體驗躲債主的感覺」，畫面中HOOK帶澎恰恰去男士理髮廳，當在刮鬍子的時候HOOK趁機問：「結婚這麼久，有什麼維持婚姻的秘訣？」

（影片來源取自《HOOK》若有移除請見諒）

澎恰恰聽到HOOK此提問，他用唱歌的方式詼諧回答：「天天吵架～天天看不起你～你看我不順眼～我也看你不順眼～」，並提到：「你們年輕人都還沒結婚對不對，恭喜大家，最好不要！」，甚至他還拿「阿飄」梗開玩笑說，養小孩比養小鬼還要麻煩；HOOK反虧說：「養小鬼還好，不要是養小三就好啊」，澎恰恰假裝沒聽見，形成趣味瞬間。眾所周知，澎恰恰曾有「中邪」經驗，「三太子附身」也是他常玩的綜藝笑梗。

之前談話性節目《這！不是新聞》曾取得一段語音通話，一名女性友人先是說：「澎哥，你太對不起大嫂了！」澎恰恰則語帶哽咽回應：「我不太想講這個，是因為...一個男人，（澎嫂）硬要給我跪」，他也向妻子表明：「拜託妳不要跪了」，但妻子一直哀求他說：「不要再借錢了」，令他打擊非常大，顯見婚姻生活曾經很不愉快；但澎恰恰這次上HOOK的節目，不但侃侃而談還能自嘲婚姻，夫妻倆感情似已度過難關。