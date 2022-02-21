寶雅2021自結獲利EPS達18.25元 年減近13％ 19:012022/02/21 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寶雅（5904）21日公告2021年財報，受到疫情與電商衝擊，營收、獲利雙減，其中稅後歸屬母公司淨利來到18.43億元，EPS為18.25元，較前一年2020減少近13％，也是近十年來首見獲利衰退。 寶雅並預計22日法說，截至1月為止寶雅旗下POYA全台290店、寶家35店，預計今年持續展店20～30家，且強化電商銷售推出獨家美妝品牌，並持續運用數位零售線上訂線下取等OMO策略模式，力拚既有店業績持續增長。 亞德客-KY去年EPS 33.67元 創史上新高 去年獲利登峰 是方大方配息9.3元 #寶雅 #EPS #自結獲利 #減近 #日公告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富邦媒去年每股大賺18.02元 04:102022/02/17 證券．權證 千附精密競拍 每股底價55元 04:102022/02/18 證券．權證 《半導體》景碩去年獲利飆近14年高 每股賺8.56元、擬配息4.5元 08:012022/02/16 財經 台灣百和 上月每股賺0.46元 04:102022/02/15 證券．權證 電信三雄元月獲利 超乎預期 04:102022/02/15 財經要聞 曜越新品上市 營運添柴火 04:102022/02/18 證券．權證 和益1月獲利年增50％ EPS 0.24元 20:392022/02/17 財經 《電腦設備》致伸去年EPS為5.13元 股價反彈突破短壓 11:082022/02/16 財經 《金融股》京城銀去年獲利登高 今年審慎樂觀 15:232022/02/16 財經 逾百家上市櫃去年賺逾一股本 04:102022/02/19 證券．權證 葡萄王小金雞葡眾 配息逾82元 04:102022/02/18 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。