寶雅（5904）21日公告2021年財報，受到疫情與電商衝擊，營收、獲利雙減，其中稅後歸屬母公司淨利來到18.43億元，EPS為18.25元，較前一年2020減少近13％，也是近十年來首見獲利衰退。

寶雅並預計22日法說，截至1月為止寶雅旗下POYA全台290店、寶家35店，預計今年持續展店20～30家，且強化電商銷售推出獨家美妝品牌，並持續運用數位零售線上訂線下取等OMO策略模式，力拚既有店業績持續增長。