由台新金控支持的台新藝術獎，持續20年不間斷的為大眾推舉具深刻創見、形式卓著的展演作品，其彰顯時代精神與當代思維的指標，也成為台灣多元文化的折射與印記，每季的提名發布、年度評選均是藝文界關注的大事，第20屆17組入圍名單發布。

台新金控表示，第20屆台新藝術獎9位提名觀察人王柏偉、王寶祥、王聖閎、汪俊彥、吳孟軒、吳思鋒、黃大旺、蔡佩桂、龔卓軍經過獨立提名，再經複選會議合議選出入圍作品。本屆被提名並同意參選總件數為110件，其中表演藝術因疫情的停演衝擊，反映在提名數與入圍數相對低於過往，110件提名中包含視覺藝術67組，表演藝術43組。

入圍視覺藝術10組，表演藝術7組，入圍的17組展演將於5月底競逐「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」（獎金各100萬元），以及不分類的「年度大獎」（獎金150萬元）三大獎項。

台新金控指出，10組視覺入圍作品風格迥異，巧妙地運用各類媒材，靈活設置展陳空間及場域調度，關注議題多元，包含楊登棋的《父親的錄影帶─碧兒不談》探討親族中對酷兒議題的迴避與和解、黃亦晨的《最後身影之後》直面親密關係暴力創傷與救贖、黃立慧的《月桃B面》透過母親的角色提煉出面對轉型正義的感性層次、廖烜榛與黃奕捷的《複本》以淨白的空間與殘響，冷靜召喚抗爭運動的身體記憶、致穎的《總是春光乍現》突顯當代影像機器與圖像技術的政治／權力／種族問題。

本屆也看到多起歷經長時間考察與田調，探索地方場域與大環境轉化的互動關係之作。台新金控說明，康雅筑的「棉花研究計畫」以棉紡／織品為題，深度探討消費文化如何影響傳統產業與自然環境；林介文的《裹山》以不可為而為之的行動，以編織裹敷山林、戰爭與迫遷的傷逝；《土步．土語：洪政任研究展》透過對台灣攝影「野生派」代表人物的作品研究，以其異質圖像突顯台灣社會與環境災害史；莊偉慈在臺灣當代文化實驗場的《勒法利計畫》細膩勾勒空間特殊肌理，並重探空間與城市關係。

此外，隨著影像科技的發展，藝術家運用電玩及影音媒材於創作，手法及呈現方式耳目一新，如李奕凡的《不好意思？請問一下這個怎麼打開》以「遊戲引擎」與實時影像，開發電腦圖形的美學特質與奇異時空。

本屆7件表演藝術作品當中，以戲劇類作品比例最高，其中多位資深編導新創作品再次入圍，包含賴聲川導演以經典作品《暗戀桃花源》35年後補述戀人擦身的空白，演繹時代洪流下的缺憾，架構出重省冷戰敘事視野之作《江／雲．之／間》；王心心突破傳統南管戲曲，一人吟唱出劇力萬鈞的《長恨歌》；王墨林導演分別與鄭尹真、楊奇殷以「獨角戲」反身翻掘莎翁劇作，《母親．李爾王》及《王子．哈姆雷特》以演員身體與當代的生命政治辯證雙雙入圍。

同樣由崔台鎬獨角演出的《感傷旅行》，導演黎煥雄透過高度文學語境與牯嶺街小劇場空間的縱深延展，作者精神信念與台灣左翼歷史脈絡層疊交織，以此向文學作家陳映真致敬；魏雋展導演首次與編劇胡錦筵合作，作品《國姓爺之夢》將時間拉回大航海時代的台灣，多語交雜多權爭奪，折射出台灣多重殖民/移民的繁複歷史；今年唯一舞蹈作品《共狂》，編舞家李貞葳與美國音樂家Dutch E首次合作，舞蹈結合現場鼓樂演出，以穿透性的聲響解放／鬆綁疫情下的身體與精神狀態。

17組入圍作品將於5月下旬進行決選，預定5月28日頒獎典禮現場揭曉「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」以及不分類的「年度大獎」三大獎項。除頒發獎項外，該基金會也將於4、5月間規劃藝術獎系列推廣活動，包括影音及媒體系列專訪、台新金控一樓大廳裝置展、「我心目中得主」網路票選等。