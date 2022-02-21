彰化縣政府社會處結合基金會、協會等各社福團體，19日晚間起啟動街友低溫關懷機制，在南彰化地區為街友送上熱食、禦寒的衣物棉被等物資。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府社會處結合基金會、協會等各社福團體，19日晚間起啟動街友低溫關懷機制，在南彰化地區為街友送上熱食、禦寒的衣物棉被等物資。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府社會處結合基金會、協會等各社福團體，19日晚間起啟動街友低溫關懷機制，在南彰化地區為街友送上熱食、禦寒的衣物棉被等物資。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

快樂天堂基金會也在員林市員水路會址供應熱呼呼的燒酒雞，還提供暖暖包、禦寒物資給民眾領取，張雪如也對外募集二手睡袋。（張雪如提供／謝瓊雲彰化傳真）

快樂天堂基金會也在員林市員水路會址供應熱呼呼的燒酒雞，還提供暖暖包、禦寒物資給民眾領取，張雪如也對外募集二手睡袋。（張雪如提供／謝瓊雲彰化傳真）

全台急凍！超強寒流來襲，冷到爆。彰化縣從21日晚間至今天傍晚，已有6名男姓疑似因急性心肌梗塞或其他身體不適症狀，在救護車前往救護，到院前已呈OHCA無呼吸心跳；彰化縣政府和快樂天堂基金會都緊急啟動慰問關懷，為獨居長者、街友送上熱食與禦寒衣物棉被睡袋。

全台連三天凍番薯，短短1天內彰化就有6名男性命危，年紀最大者為80歲，而年紀最輕年僅40歲，為芳苑鄉長期臥床患者。消防局強調，無法判別是否因溫差或低溫造成。醫師則呼籲並提醒，做好保暖工作，更應留意家中長輩及幼兒身體狀況，若發現有不適，盡速就醫。

彰化縣長王惠美19日起即指示社會處啟動街友低溫關懷機制，結合多個人安、愛加倍、切膚之愛、老五老、葳群、慈恩與珍瑩等，社福團體、基金會與緊急救援服務單位發放熱食，3天來累計共訪視在外街友43人，並發放熱食78份、禦寒物資242份；並慈恩、珍瑩等老人養護中心合作，加強關懷訪視縣內1522位獨居長者，提供電話問安服務，及協助送醫、發放禦寒衣物或物資等。

社會處長王蘭心呼籲，如在街頭發現街友，或需協助的獨居老人，可通報社會處，街友通報電話0937-250847、獨居老人通報電話0978-263135；亦可撥打1957專線，社會處將提供保暖衣物、熱食，或協助暫時安置。

快樂天堂基金會董事長張雪如20日深夜也與助理，帶著暖暖包發贈給各處街友，並緊急在網路社群號召募集二手睡袋行動，今（21）日下午3點，也在員林市員水路基金會會址，提供燒酒雞熱食、暖暖包與睡袋等，張雪如說，目前仍缺80個睡袋，呼籲各界善心人士踴躍捐贈。

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