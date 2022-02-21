YouTuber蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」成員之一，去年4月認愛DJ湯宇，小倆口感情穩定不時放閃，今（21日）是男方生日，蕾菈無預警曬出婚照，正式宣布結婚喜訊，受到大批網友道賀。

蕾菈21日在IG發文，表示2月21日對她來說是很重要的日子，不只是男友湯宇的生日，還是他們的結婚紀念日，並甜蜜告白對方：「謝謝你，謝謝你無微不至的愛。」同時，蕾菈也曬出兩人直接穿婚紗到戶政事務所登記結婚的照片，只見蕾菈身穿一襲深V白紗，露出深邃事業線，有料身材完全藏不住，湯宇則穿灰白色西裝搭配花襯衫，小倆口拿著結婚證書和「yes,I do」、「我們結婚了」道具拍照，甜蜜指數破表。

蕾菈和湯宇認愛近一年，曾透露兩人是透過拍片認識，男方一見到蕾菈，就覺得她很漂亮，一見鍾情後便一發不可收拾，蕾菈更大讚湯宇脾氣好，就算自己任性，對方也會包容並傾聽自己，湯宇一開始則不知道蕾菈有過一段婚姻和有個小孩，當時聽完蕾菈的故事後，只覺得「她應該更值得讓人家去照顧她，要把她捧在手心上面，我不想讓她再受傷」，小倆口十分甜蜜。

而兩人結婚之前就試著同居，蕾菈認為一起住才知道會發生什麼衝突、怎麼協調，並放閃稱兩人吵架不會超過24小時，且低頭的都是湯宇，當時就預告如果同居半年至一年都沒有問題的話，就會往結婚的方向去走，如今修成正果，許多粉絲都獻上祝福。