嘉義市中正公園兒童遊戲場重新啟用，市長黃敏惠（蹲者）體驗及檢視音樂感官遊具。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（右）檢視遊具的承重度及安全性。（廖素慧攝）

嘉義市中正公園兒童遊戲區重新開放啟用。（廖素慧攝）

嘉義市中正公園兒童遊戲場重新啟用，有小朋友迫不急待玩音樂區遊具。（廖素慧攝）

嘉義市中正公園兒童遊戲場重新啟用，有鑲入式空間可放輪椅。（廖素慧攝）

嘉義市中正公園兒童遊戲場整修後21日重新啟用，設置12個感官體驗區，有鐘音、音樂球、鐵琴、雙擊鼓、翹翹板、獨木橋等遊具，也有無障礙設施，以促進孩子的感覺統合發育，市長黃敏惠表示，這是能增加親子互動的特色公園。

黃敏惠表示，嘉義市推動公園2.0，將中正公園設計成如百科全書般具學習性的遊具，由於此公園有地下停車場，設計上有些挑戰，但反而更有巧思，除了12個感官體驗區，還有「安靜小屋」讓孩子能短暫有自己的小空間。

黃敏惠表示，還有輪椅安置區，是兼顧身心障礙朋友陪孩子玩耍的好設計，這是一座尊重、包容及促進親子互動，全齡共享的公園，家長先看告示牌上的設施說明，再帶孩子使用，會有不一樣的收穫。

市府建設處副處長羅資政指出，中正公園整修經費約900萬元，有適合兒童的全新遊具，尤其能促進學齡前幼兒感覺統合的發育，全市的公園、廣場附設的遊戲場陸續整修，目前有番仔溝、中央廣場、文化公園、中正公園的遊具已符合標準，開放使用。

市府建設處表示，中正公園遊戲場有12感官體驗區，例如由鐘音、音樂球、鐵琴、雙擊鼓等音樂設施組成的音樂演奏區，讓孩童體驗敲打聲音的趣味；地板遊戲讓孩子體驗觸覺感官，還有復古型遊樂區，有翹翹板、旋轉設施、獨木橋、攀爬架，大小孩都可以玩。

市府建設處表示，遊具都採用遊戲結合感官，透過遊戲來訓練身體的統籌、敏捷性、協調性、專注力、情緒穩定度、抗壓力、空間認知等能力，家長使用前先掃描告示牌上方的使用說明影片的QRCODE，再帶孩子盡興地玩。