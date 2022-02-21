基層派出所勤務量大，警政署同意31人以上的派出所得增設第二副所長，新北市共有60所超過31人，至今（21日）止全市共有42所增設第二副所長，中和警分局增設率更達100％。新北市警察局表示，其餘18所由各警分局自行規畫派補時間。

警政署同意派出所得增設第二副所長，適時減輕現有繁重派出所正副主管辛勞，新北市共有162個分駐所（派出所），其中60所超過31人，至昨日止已有42所增設第二副所長。

警察局表示，板橋警分局3所、海山警分局5所、新莊警分局7所、三重警分局8所、新店警分局2所、中和警分局10所、土城警分局1所、永和警分局2所、蘆洲警分局1所、汐止警分局2所、林口警分局1所，全市共42所增設第二副所長。

新北市議員張維倩指出，近年來疫情衝擊民眾生活，警察除了交通、治安外，還須肩負防疫工作，工作勤務量倍增，派出所為各轄區的第一線單位，與民眾生活密切相關，增設第二副所長讓外勤單位主管有更完善的輪休制度，更能確保民眾安居樂業。

中和警分局長李建廣指出，原本派出所僅正、副所長兩人，若遇其中一人休假，上班主管要帶班、巡邏，還要處理行政業務，勤務相對繁重；第二副所長同樣領有主管加給，3名正副主管可輪值勤務處理突發事故，盼協助減輕基層幹部壓力。新北市警察局表示，其餘18所由各警分局自行規畫派補時間。