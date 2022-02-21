台股21日由傳產掛帥，鋼鐵指標大成鋼（2027）終場大漲7.4％，站上53元，法人指出，受惠鋁鎳強漲，帶動鋁捲板與不鏽鋼報價季增，2021年第四季淡季不淡後，同時看好2022年營運表現，給予「買進」投資評等，目標價調升至67元。

投顧研究機構指出，受惠於俄烏關係緊張影響供給，汽車、鋁罐相關需求轉強，鋁價年初至今大漲17％，鋁捲板年初至今已順利調漲4～5％報價。

法人提出，大成鋼TKA廠月產1.5萬噸、進口5000噸搭配在手庫存13萬噸，確保上半年的月出貨量有2.7～3萬噸。TKA廠第二季、2023年分別將開出0.5與1.3萬噸產能，可望於2023年達成月出貨4萬噸目標。

價量齊揚下，預期鋁捲板2022、2023年毛利將年增。此外，鎳價年初至今大漲13％，亦帶動美國不鏽鋼報價上漲6％，在基礎建設需求逐漸投放下，上半年毛利率可望維持一定水準，預期2022年毛利將年增。整體而言，法人預估，大成鋼2022年每股純益有機會再創歷史高峰。

大成鋼先前公告斥資約6.22億元，取得太宇鋼鐵38.43％股權，成為最大股東。太宇年產能60萬噸，主要生產小鋼胚與鋼筋，年營收約新台幣50～60億元，大成鋼將以業外認列權益法投資收入。大成鋼布局太宇主因泰國為東南亞唯一未被美國課徵鋼鐵反傾銷稅之國家，大成鋼若能取得鋼筋進口料源於美國銷售，將增加產品線廣度，持續提升在美市占率，大啖基建商機。