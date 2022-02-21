櫃買中心表示，旭德科技公司（8179）興櫃一般板股票自2月22日起暫停交易。

櫃買中心公告指出，興櫃一般板公司旭德科技因有重大事項待公布，櫃買中心公告旭德公司普通股股票自2月22日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

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