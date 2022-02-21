旭德興櫃一般板股票自2／22暫停交易 19:122022/02/21 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，旭德科技公司（8179）興櫃一般板股票自2月22日起暫停交易。 櫃買中心公告指出，興櫃一般板公司旭德科技因有重大事項待公布，櫃買中心公告旭德公司普通股股票自2月22日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 騰雲1月營收年增14.9％ 明起轉興櫃一般板交易 鏵友益科技18日申請登錄興櫃一般板股票 #旭德 #興櫃 #暫停交易 #股票自 #旭德科技 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮航太科技8日申請登錄興櫃一般板股票 17:302022/02/08 財經 振大環球、進典掛牌興櫃一般板 09:212022/01/26 財經 新應材公司1／25申請登錄興櫃股票 13:532022/01/27 財經 跨國解封利多 航空雙雄市值創新高 04:102022/02/18 財經要聞 聯致 配發現金股利0.15元 04:102022/02/19 證券．權證 國邑藥品10日申請登錄興櫃一般板股票 17:002022/02/10 財經 台睿敗血症新藥三期解盲未達標 股價重挫「跌到熔斷」 10:312022/02/10 財經 掛牌首日一度衝至115元 長榮航太登興櫃 股價飛天 04:102022/02/19 財經要聞 櫃買放寬興櫃戰略新板股票自然人合格投資人資格條件 12:192022/01/28 財經 金牛年IPO 總募資額近400億 04:102022/02/07 證券．權證 《興櫃股》騰雲今轉興櫃一般板 營收、獲利再拚高 08:012022/02/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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