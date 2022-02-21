嘉義市天父的愛兒少全人關顧協會「護苗家園」課後照顧脆弱家庭的孩子。 （嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府今年結合4個公益團體提供脆弱家庭課後照顧、餐食服務、親子出遊等各方面協助，讓孩子課後有另一個「家」可以休息、寫功課、吃飯，目前共服務70多名國小一年級至國中三年級學子，藉由社區力量拉脆弱家庭一把。

嘉義市政府社會處兒少及婦女福利科長莊彩鴦指出，市府社會處自2020年開辦「嘉義市脆弱家庭兒少社區支持服務計畫」，在社區設立兒少關懷據點，今年有東區興仁社區發展協會、嘉義市公益社教協會、嘉義市天父的愛兒少全人關顧協會及社團法人嘉義市東區精忠社區發展協會各開辦1個據點。

莊彩鴦說，這些據點至少可以服務20名孩子，提供課後照顧、餐食服務、各式培力活動、親子共創及出遊、資源連結等活動，目前全市有約220戶脆弱家庭，其中75名孩子接受此項服務。

嘉義市天父的愛兒少全人關顧協會表示，據點取名「護苗家園」，有專業人員輔導陪伴家庭功能低落的兒少，例如1名代號「小恐龍」的孩子，是過動症兒，注意力不集中，由祖母工作來養育，回家缺乏人照顧。

小恐龍來到據點，社工與志工的陪伴下逐漸敞開心房，主動說出他「家」的故事，社工與志工更加用心陪聊天、嬉戲和啟發他正向思考，希望能撫平小恐龍心靈的創傷，小恐龍有明顯改變，情緒比較穩定，在學校拿進步獎。

還有1名將升上國一的孩子，由社工及志工老師教他騎腳踏車，熟悉上學路徑，培訓他獨立上學的能力；「護苗家園」也教導孩子金錢管理，讓孩子們透過累積點數換取零用錢，購買食材煮菜的生活能力。