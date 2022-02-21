世新大學、文化大學21日在UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽，不斷改寫自身跨季連勝紀錄的世新女籃，挺過一場對抗激烈的戰役，在主控陳育緹受傷退場後，替補後衛李盈潔把握機會發揮，包括第3節助隊追平的三分球，最終世新75比69力克文化，複賽衝出3連勝，包括預賽的11連勝，本季14連勝、跨季37連勝持續堆高隊史連勝紀錄，也順利收下4強門票。

世新先發後衛陳育緹在第2節被撞到右大腿，當下痛苦難耐而退場治療，第4節又再回到場上，教練何正峰透露本來想繼續讓陳育緹休息，但她自動請纓回到場上；賽後陳育緹表示，同一部位被連續撞到兩次，當下非常痛苦，但是想到球隊連勝加上不想輸球而讓對手士氣上來，決定再上場拚看看，只是後面手感有點冷，回去會再治療，後兩場再看狀況。

替補後衛李盈潔補上陳育緹留下的火力空缺，繳出12分、3抄截，賽後她說：「看到育緹學姊被打到大腿心情很不好受，告訴自己一定要好好頂上她的位子，但比賽不只有我自己，隊友大家一起做好該做的，才不會遇到麻煩。」

賽後兩隊教練都對裁判尺度有點意見，認為標準不一會很難指導球員場上如何奮戰，但兩位教練都肯定球員拚勁，文化教練鄭慧芸稱讚球員很久沒像這場一樣用智慧去打球，且場上又衝又搶，她為球員的進化感動，儘管現在1勝2敗，後兩場視為毫無退路、會用力打。