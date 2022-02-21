英國政府根據新通過的「電信安全法」，決定全面封殺大陸資通訊設備大廠華為。根據該法，電信公司必須在2027年底前將所有華為設備從5G網路中移除，英國政府目前正就此與業者磋商。

根據英國官方公布的新聞稿，全新的電信安全法於2020年7月宣布後，英國電信供應商已著手開始將華為設備從5G網路中移除。2021年11月，該法案被賦予了新的法律機制，進一步確保行動網路的安全性，尤其涉及國家安全等層面，也等於強化對華為的監管。

新聞稿指出，英國政府和電信業者正就「指定供應商方向」等法律文書進行磋商。其中包含公共電信提供商在使用華為設備和服務方面需要遵守的明確要求；以及將華為列為高風險供應商的「指定通知」。

經協商後，未來英國政府在法律上將要求電信運營商，到2027年底，將所有華為設備從5G網路中移除；到2023年1月28日，將所有華為設備從電信網路核心中移除；光纖網路中不安裝華為設備。

根據規定，電信商需在2023年7月31日以前，將光纖和5G接入（非核心）網路的華為設備占比降至35％，這比之前規劃的時間表晚了六個月，主要是受到疫情的影響。到2025年12月31日，從所有網路設備中，移除華為高數據速率核心和傳輸設備。