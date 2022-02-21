電感廠鈞寶（6155）董事會通過去年度財報，在營收成長之下，鈞寶去年每股盈餘0.93元，約當年增138％，雙率創下最近九年新高紀錄，其中第四季獲利年增208％，董事會決議發放0.85元現金股利，盈餘發放比率約91.4％，以鈞寶21日收盤價計算，隱含現金殖利率約3.56％。

鈞寶將於5月26日召開股東常會，預計通過去年度決算表冊。

根據鈞寶董事會通過的財報，2021年營收達8億元，平均毛利率、營益率達31.35％、15.96％，與前一年度相較，不僅雙率雙升，本業獲利率年增逾八個百分點，雙率連袂攀升至九年以來高點，全年歸屬母公司業主淨利達8080萬元，年增138％，每股稅後純益0.93元。

而以去年第四季來看，單季獲利2780萬元，與前一季度相當，但年增208％，單季每股盈餘約0.32元。

鈞寶董事會也決議配息0.85元，對照鈞寶21日收盤價23.85元，隱含現金殖利率約3.56％。