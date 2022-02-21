俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄國聯邦安全局（FSB）今天表示，一枚來自烏克蘭的砲彈摧毀俄國羅斯托夫地區（Rostov）一處邊防哨所，幸無人傷亡。

根據數家俄國新聞通訊社刊登的FSB聲明：「2月21日上午9時50分，一枚來自烏克蘭的不明發射物摧毀了FSB邊防單位在羅斯托夫地區使用的一處邊界設施，地點距離俄烏邊界約150公尺。」

同時，烏克蘭與烏東親俄分離主義地區分界線地帶的零星砲擊事件，也自17日開始增加，情勢令西方憂心。