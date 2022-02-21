俄聯邦安全局：從烏克蘭飛來砲彈摧毀境內一哨所 20:182022/02/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄國聯邦安全局（FSB）今天表示，一枚來自烏克蘭的砲彈摧毀俄國羅斯托夫地區（Rostov）一處邊防哨所，幸無人傷亡。 根據數家俄國新聞通訊社刊登的FSB聲明：「2月21日上午9時50分，一枚來自烏克蘭的不明發射物摧毀了FSB邊防單位在羅斯托夫地區使用的一處邊界設施，地點距離俄烏邊界約150公尺。」 同時，烏克蘭與烏東親俄分離主義地區分界線地帶的零星砲擊事件，也自17日開始增加，情勢令西方憂心。 俄新社：烏東叛軍稱政府軍砲擊2平民喪生 社評／俄烏牽動台灣 民進黨裝睡 #烏克蘭 #摧毀 #俄國 #FSB #地區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 倘俄入侵烏克蘭 專家：中國不會提供軍事支持 15:522022/02/21 兩岸 關切烏克蘭情勢 拜登與岸田文雄擬通電話 14:472022/02/21 國際 商討化解危機... 烏克蘭總統要求普丁會談 04:102022/02/21 全球財經 不只計畫攻占烏克蘭 俄羅斯爆有狙殺名單 酷刑對象曝光 15:552022/02/21 國際 《國際金融》拜普會樂觀 歐股走高 17:222022/02/21 財經 《國際產業》漢莎航空暫停烏克蘭航班 僅留利沃夫市 09:432022/02/21 財經 烏克蘭總統促西方制裁俄國 願與普丁會談 04:102022/02/21 焦點要聞 慕尼黑安全會議 強生：俄要引爆二戰後歐洲最大戰爭 04:102022/02/21 話題觀察 俄烏緊張解方 學者：烏克蘭表明不入北約 04:102022/02/21 話題觀察 北京冬奧結束了 普丁為何還沒對烏克蘭動手 10:532022/02/21 國際 俄軍在邊境新部署衛星照曝光 距烏克蘭僅15公里 13:312022/02/21 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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