台北市今天下午舉行防疫記者會，副市長黃珊珊表示，今天新增1例女性個案20162，居住在北投區，Ct值16，先生是入境31天後才在昨天確診的案20028。北市衛生局也公布案20162足跡；曾到過SOGO天母百貨、新光三越台北天母店等地。
北市衛生局表示，案20162曾在14日到過SOGO百貨天母店；15日到過新光三越天母店、士林區忠誠路二段的美美德犬美容、天母好鍋；16日曾赴嘉義第一名雞肉飯南昌店、南昌路一段的珍忻藥局；18日到過台北榮總。
另外，北市衛生局也公布2例境外移入個案20073、20095足跡，兩人都在1月31日自美國入境，2月14日居檢期滿，2月15日起進行自主健康管理，均自述曾於1月確診，預計2月21日前往工作地點，因公司要求先採檢，18日採檢呈陽性，兩人在自主健康管理期間曾至北市超商、餐飲店、雪茄店等公共場域。
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