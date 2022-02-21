陳柏均去年甫獲得總統文化獎的街舞，也是街舞團體H.R.C.的創辦人。（MTI音樂科技學院基金會提供）

「高級玩家」由RedColorG、小Q、JCat、Lambo組成。（MTI音樂科技學院基金會提供）

孫麥傑是夜生活圈火紅的DJ。（MTI音樂科技學院基金會提供）

台灣搖滾音樂教父倪重華團隊一手打造開創音樂計畫〈造音少年3！音樂脫口秀〉，融合當下最紅的脫口秀與嘻哈音樂，由開創台灣街舞運動的元老與脫口秀當代紅人的組合，加上嘻哈音樂的潛力新秀，打造耳目一新、新世代的音樂盛典。

倪重華近年致力推廣街頭音樂文化，亦投注資源期盼為台灣流行音樂培育新血，此次砸下重本舉辦為期兩週的音樂盛會，廣發英雄帖邀集文化圈、喜劇圈及街舞圈嘉賓，也將培訓已久的嘻哈音樂新人推上舞台，盼做出新型態音樂展演類型。

倪重華表示，「台灣音樂近年發展快速，各種類型的音樂風格都非常精彩！加上近年我很關注台灣脫口秀，感覺喜劇類型的表演是台灣內容的下一個重點項目，因此這次才有結合喜劇與街頭文化的想法，很期待這樣多重文化所撞擊出來的火花！」

《造音少年3！音樂脫口秀》的表演陣容堅強，包含台灣街舞運動推廣元老陳柏均、脫口秀話題怪物老K、被譽為台版「朴寶劍」的時尚DJ孫麥傑，以及潛力嘻哈團體「高級玩家」。

老K自2021年與龍龍的事件之後沈寂了一段時間，他說：「心境來說就是確實事件過後有刻意停止一段時間的公開演出，倒不是因為掙扎或被打擊，而是不希望任何演出因為這件事被模糊焦點，所以才空白了一段時間。」他今年已經開始復出，回憶起事件之後的個人心境，老K表示：「基本上對我來說這件事並不會改變我任何的表演風格或給我帶來限制，也希望觀眾不要被這件事情影響。」

在2021年甫獲得總統文化獎的街舞舞者陳柏均，是街舞團體H.R.C.的創辦人，亦是世界舞蹈總會的霹靂舞顧問。陳柏均受李小龍以及台灣街舞文化先鋒L.A. Boyz的影響開始接觸街舞，在高中時期就跟好友一起創辦H.R.C.，更於2016年時代表台灣拿下《Battle Of The Year》世界街舞大賽總決賽冠軍。他後來也受邀於美國、法國、韓國、日本、丹麥、葡萄牙、中國擔任街舞全球總決賽評審，並到世界各地超過五十個國家演出、教學，此外也是首位亞洲舞者將霹靂舞推向奧運的幕後團隊成員。

倪重華對陳柏均非常推崇，認為陳柏均對於台灣街舞文化的貢獻非常大，現在還幫助霹靂舞登上2024年奧運競技場，已經對全球的街舞運動造成革命性的影響，此次能夠參加〈造音少年3！音樂脫口秀〉的演出，必定會再次造成轟動。

而孫麥傑除了是網路上的熱門時尚KOL之外，也是夜生活圈火紅的DJ，曾於倫敦的Gucci工作的他，當時受邀到倫敦指標性夜店Ministry of Sound放歌，打開知名度，回台發展後也受到許多樂迷歡迎，每次演出都令人驚喜。

潛力新秀嘻哈團體「高級玩家」，是倪重華一手栽培的嘻哈樂團體。當時倪重華進入校園發掘4人組成團體，就是看中他們來自不同族群的背景，有來自台東的原住民，也有台北舊城萬華的子弟，4人因為受到台灣搖滾音樂與經典嘻哈樂的啟發，期盼能在嘻哈音樂做出自己的模樣，此次與眾多前輩一同演出，除了感覺非常興奮之外，也盡全力準備精彩樂曲「Got The One」、「Primo」、「玩得超瘋」、「過了又一年」等，盼呈現最好的自己。

〈造音少年3！音樂脫口秀〉是倪重華與MTI音樂科技學院基金會有感於新媒體對於這個時代的衝擊，讓人們的距離變得越來越遠；也因為疫情衝擊之下，群眾重新對現場表演活動的關注，而起心動念籌備的活動。節目內容包括對現在社群生活的反思、數位內容對生活影響的失落等元素，與當今世代的生活習習相關的元素貫穿表演主軸，希望此次音樂節除了帶給大家新元素的視野，也帶入這個時代各種議題的反思，活動將於2月24日開始在台北的Live House 「Pipe Live Music」登場。