這兩天受寒流來襲影響，氣象局持續發布低溫特報，不少民眾也紛紛使用保暖商品禦寒，但有網友上網分享「貼式暖暖包」的心得，與一般暖暖包相比，既不會熱，觸感也偏硬，懷疑自己是不是不會用，不少人則是點出「貼式」正確用法。

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」發文表示，自己買了知名品牌的貼式暖暖包，但使用後有點小失望，「感覺不會熱又硬」，好奇是不是自己不會使用。

貼文引起部分網友共鳴，也覺得貼式暖暖包不夠熱，「我都給孩子使用～比較不熱」、「我老公也覺得貼式的不夠熱，我老公最後都把它放在鞋子裡」、「貼式的好像本來就比手臥式不熱耶」、「好像沒有握式這麼熱」。

也有網友分享貼式暖暖包最佳用法，「要先幫它保暖，它才會努力發熱」、「貼在腹部，整天下來很溫暖」、「貼式的要保溫」、「貼在最靠近皮膚的那層衣服，我穿2件+外套就很熱了」。

也有人解釋，「貼式的溫度本來就不會高，貼的溫度本來就不會高，會燙傷的，溫溫的感覺在日本下雪時候是貼在外套穿起來保暖；生理期的時候貼在腹部保暖好用」。另外若是暖暖包放太久過期，也會明顯變硬，效果也會大打折扣。