謝立琪（Kiki）畢業於北藝大美術系，憑校花級外貌經常登上PTT表特板，因她曾在雙十節穿著國旗比基尼拍照，被封為「國旗正妹」而話題不斷，在IG也吸引超過57萬粉絲追蹤。謝立琪不吝於分享玲瓏有致的逆天好身材，近期她更推出最新同名寫真集，書中不少超強戰服火辣穿搭，讓粉絲們噴鼻血大飽眼福。

謝立琪昨(20)日一身紅邊銀色兩截式戰袍，現身台中國際展覽館「靜態街頭改裝文化祭」，並說：「來一起野餐嗎～ #用可愛kiki消除藍色星期一」，她的「中間挖空」上衣讓美麗事業線集中湧現，用手指點臉頰的嬌俏可人模樣，讓網友狂刷幾排愛心大讚：「辣辣 性感 感覺好冷啊」、「性感女神」、「太好看」、「超讚」、「不要再誘惑我了！」、「大姊姊好漂亮喔！」、「豪美啊」，不到10小時便破5,500讚。

2月14日西洋情人節時，謝立琪則以一件式白色辣服亮相，只見胸衣下包不住她豐滿的南半球，火辣腰身從側方一路露到美腿，中腹的美肌線條及肚臍更顯柔美；粉絲們狂噴鼻血直呼：「超級美」、「應該很多人都想跟女神一起過情人節」、「好美的情人琪琪」、「好吸引人好正」。

謝立琪擁有身高168公分與D級魔鬼曲線，完美身材比例讓她相當受攝影師青睞；畢業於北藝大美術系的她，對藝術策展與美術品也相當有興趣，除了積極經營抖音（TikTok）等平台，也走出平面框架挑戰「ShaShin等食」節目，展現穩健台風、口條分明與冷幽默等主持風格。

這次謝立琪不吝於將自己包裝為藝術作品，推出全新第二本寫真《謝立琪 2022 個人寫真 Photo Album》，火辣搶先曝光她穿紅色內衣大秀南北半球，其中一張更是乍現三角洲，近日官方揭曉這組正是寫真中的主打視覺之一。拍攝過程中的花絮影片還曾捕捉到情侶吵架的畫面，粉絲猜測：「有可能男方在偷看謝立琪，被抓包引起」。