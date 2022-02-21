台中再增一個打卡亮點！繼「理仁柏舍美感公園」大獲好評後，聯聚建設子品牌理仁建設，今年再度邀請民眾探索城市美感生活，於台中市府捷運站旁打造全新「理仁美感聚落 週末市集」，邀請熱門餐飲與在地小農等進駐，並規劃全台獨家的秘境迷宮，自2/20至4/17連續9個周末，提供民眾一個野餐休憩的春遊新場域，邀請民眾在綠意中探索生活美感，找尋屬於台中的都會生活美學。

「理仁美感聚落」除了豐富多元的獨家市集，每個周末也將提供職人手作課程，及獨家限定的中部話題餐飲，邀請所有民眾前來走走，享受一場美與文化傳承的美好周末午後，看到不一樣的台中新風采，細品當地細緻的生活紋理，探索美的無限可能。

理仁美感聚落位於理仁新案基地，開工前先舉辦市集活動，希望在不便出國旅遊的當下，讓大家周末也能有新去處，除了適合三五好友呼朋引伴，更是闔家大小和寵物友善的市集環境，靜享城市中的慢步調生活。

理仁美感聚落位於大墩二十街、大恩街口，緊鄰市府捷運站，並位於七期市政特區、大墩、精明商圈之間的中心位置，不僅交通便利，與主要道路僅一巷之隔的優越地理位置，讓美感聚落不僅具備完整生活機能，更稍微遠離了車聲喧囂，達成城市與環境的美好交集。從城市中探索自然的概念出發，理仁建設特別於市集內規劃了由植栽交錯而成的小型迷宮，呼應理仁新案，與自然共生的建築概念。

在活動現場，理仁建設延續品牌理念，特別規劃了一處貨櫃展間，介紹理仁美感聚落土地的故事，這片基地未來的建築將取名為「L House」，L取名自前地主夫妻賴氏，今年已高齡93歲的賴奶奶，談起民國38年取得這片土地的過程，就像一部時代紀錄片。

當年賴奶奶和家人騎著鐵馬到處尋覓，沿著方便灌溉的惠來溪支線，找到這塊水源豐沛的農地，但土地購買時卻因當時政策遭遇波折，然而地主在看過賴家出示的存款條，就先把所有權過戶給他們的信任，讓賴奶奶至今仍印象深刻。從農田到市區，這塊土地，見證了台中的發展與變遷，承載著時代的印記，更默默守護賴家走過一甲子。

賴奶奶在與聯聚、理仁建設團隊接觸時，回想起那個年代的故事，同時感受到當年那份人與人之間的關懷與信任，「美感聚落」名稱也是由此而來，理仁期盼傳承這塊土地的情感溫度，透過建築成就更美好的記憶。

為期九個周末的「理仁美感聚落」，除集結包括鹽與胡椒SNP、YARD BAR、AM/PM bar等知名質感餐館咖啡廳共襄盛舉；更有別於一般文藝市集，特別邀請了多間在地小農攤位，品項包羅萬象，從海鮮到肉品、有機蔬菜到放牧蛋，甚至包括天然食材伴手禮和花器植栽攤位，將對土地回饋有愛的心傳遞給每一位前來的賓客，不僅邀請攜家帶眷而來，也可以滿手而歸，透過美感新探索，去發現身旁一道道迷人的生活風景。