丟丟妹李明珊叔叔伸港鄉住處，大年初四遭蒙面歹徒持槍上門洗劫強盜案，警方21日宣布破案，48歲楊姓主嫌遭警方攻堅圍捕，飲彈身亡；24歲李姓共犯昨天下午落網，檢方今日晚間依強盜罪及槍砲彈藥刀械管制條例移等罪，向彰化地院聲請羈押。

警方指出，這樁蒙面持槍強盜案，發生在大年初四，2名歹徒闖入伸港鄉一處賭博場所搶走約38萬元現金。丟丟妹父親李慶福日前出面澄清，住在隔壁的弟弟當時在家中打麻將，其中一名貿易商遭搶。

刑警大隊長許忠彥表示，兩名搶匪計畫縝密，犯案過程所用的車輛未懸掛車牌，想逃避警方「天眼防衛網」路口監視器系統；專案小組成員調閱系統畫面，抽絲剝繭後過濾、比對相關跡證，釐清2人逃逸路徑，並掌握相關涉案事證。

經多日的跟監埋伏，19日晚間掌握楊姓主嫌行蹤，一路尾隨跟監至雲林縣西螺鎮內某家汽車旅館，昨天凌晨警方見時機成熟，出動霹靂小組員警攻堅。

當時楊姓主嫌開車載女友進入汽車旅館屋內停車，還沒下車就見警方上前攻堅，圍捕過程中，楊嫌在車內開槍，警方立即回擊兩槍，隨後上前查看，赫然發現楊嫌已持槍自戕，並倒臥在駕駛座渾身是血，送往雲林基督教醫院搶救，在轉送彰化基督教醫院，今天上午宣告不治。

在駕駛座自戕的楊姓主嫌，子彈從左側太陽穴進入卡在腦中，他也是去年雲林縣五倍券偽造集團案主嫌，日前還在和美鎮犯下竊盜機車案遭警方循線查獲，兩宗案件尚未偵結起訴，楊嫌就已自戕身亡。

警方同步發動拘提、搜索，24歲李姓共犯昨天下午在臺中龍井租屋處落網，警方並起獲作案用改造霰彈槍及手槍各1把，霰彈12顆、子彈92顆、蒙面頭套、作案時穿著衣物，及贓款13萬元現金等證物。對於兩嫌作案動機，因李嫌一問三不知，仍在擴大偵辦釐清。

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