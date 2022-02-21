美式賣場好市多Costco排隊夯貨總是很搶手，動作慢一點可能就被秒殺，一名網友預告，今年梅子季即將開始，並提醒好市多有一樣「神物」每年都會大缺貨3個月，最好現在趕快去搶，有過來人一看急勸別說，深怕這樣一來又買不到了，還有人透露，已經搬10罐回家了！

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，沒有意外的話，今年的梅子季下個月即將開始，提醒梅酒控們注意，如果想製作梅酒，並用科克蘭伏特加當基酒的話，最好趁現在趕快去好市多買。

網友發文提醒梅酒控們注意。(截自Costco好市多 商品經驗老實說)

原PO解釋，每年3到5月，好市多的科克蘭伏特加都會因為被梅酒控掃光而缺貨，而且由於全球海運大亂，預期今年缺貨期會更長，呼籲有需要的人動作要快，並透露高雄中華店已經所剩不多了。

貼文一出引起熱烈討論，瞬間吸引上千人按讚，不少過來人回應「前年沒買到」、「那個伏特加CP值超高」、「年年梅季，好市多vodka就缺貨」，也有人急呼「幹嘛說出來」、「一講就沒了，XXX」、「可以不要這麼好心嗎......就已經在買不到了」；還有內行人炫耀「前幾天去好市多已經搬10罐回家了！感覺還是買少了～～應該再多買一點」、「去年就下手了」。

有熱心網友PO出製作梅酒步驟。(圖/截自Costco好市多 商品經驗老實說)

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