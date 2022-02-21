針對法國總統馬克宏牽線斡旋提議舉行美俄領袖峰會一事，白宮周日證實，拜登原則上同意與普丁進行會談，不過前提是俄羅斯不入侵烏克蘭。

俄烏情勢持續受到國際社會與金融市場的關注，美股周一逢總統日休市一天。

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)表示，「拜登原則上已同意與普丁舉行會談，日期應會排在國務卿布林肯(Antony Blinken)與俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)2月24日進行談判之後。」

儘管如此，鑑於美國官員認為普丁很可能很快就會下令發動入侵，莎琪在聲明中似乎還淡化拜普會最終會登場的可能。美國政府其他官員則明確表示，目前並未有讓兩位領導人會面的具體計劃，無論是時間、形式還是地點都無規畫。

莎琪在聲明中指出，「我們隨時準備好透過外交途徑解決，但若是俄羅斯執意發動戰爭，我們也準備好採取果斷的嚴懲措施。目前而言，俄國似乎仍持續就馬上對烏克蘭發動全面攻擊進行戰備。」

根據愛麗舍宮發布的聲明，經過法國總統馬克宏周日分別與拜登和普丁熱線後，提議兩人舉行會談。

然而，克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)周一早上則向媒體表示，美俄兩國領袖對於舉行峰會「並未有具體的計畫」。

佩斯科夫指出，「是有達成實質性的共識，也有必要持續進行部長級的對話，但現在談論籌組峰會的具體計劃還言之過早。」他進一步說明表示，「當然，若有必要時，我們不排除俄美兩國總統可以隨時決定透過電話或面對面舉行會談，決定權在他們兩人手中。」

隨著歐洲俄烏危機升高，馬克宏儼然成為重要的斡旋者。本月稍早，他先赴莫斯科會見了普丁，周日又兩度與普丁通話。法國政府官員表示，馬克宏在外交方面所做的努力，反映出他想嘗試所有可以避免衝突的辦法。