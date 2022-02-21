強化收益能量，塑化加工專業廠三芳（1307）、永裕（1323）、八貫（1342）啟動質量升級策略。三芳除持續深耕成熟的鞋材市場，積極布局紗線、薄膜及運動用品等領域，客戶接單結構也減少低單價不織布人工皮革訂單，改擴大環保材及NO SEW材料的推廣，並對部分產品重新調整價格策略，提高市占比率。

永裕除相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材應用出貨外，上海永裕新冠病毒檢體裂解管出貨熱絡，並藉此跨入高端生技包材供應鏈；浙江新廠第一期工程預計第三季投產，支援高值化布局。

八貫戶外、醫療訂單需求暢旺，航太救生穩健出貨，機能性皮布料及成品組件兩廠產能皆保持滿載，除已擴增產能為五班制，並啟動德興一路廠房第二期擴建規畫，新產能第四季起陸續開出。

三芳市場領域包括運動用品、紗線、薄膜、醫療材料、交通運輸等。近年深耕環保製品與各大品牌開發環保減碳的材料應用，世界盃、歐洲盃、美洲盃等大型運動賽事球款皆使用三芳材料。

瞄準新能源車的需求趨勢，機械按鈕將被觸控屏幕所取代，三芳車用內裝材除取得多項抗菌/抗病毒證書，星空膜有高遮蔽性，可在車輛未發動前呈現內飾外觀，高透光不暈開的特點，可在發動後浮現觸控按鈕、氣氛燈更添車輛科技感。

永裕中國市場除擴大現行滴眼劑容器產線，增設的動物疫苗品容器產線也進入量產，並新增含藥級日化容器系列及劑型開發。

八貫除戶外客戶啟動春夏款新品備貨；醫療需求亦重啟需求；救生航太業務的逃生滑梯開始放量出貨，營運表現活絡。