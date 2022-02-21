泰國去年Q4 GDP年增1.9％ 優於市場預期 19:442022/02/21 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國21日公布去年第四季國內生產毛額（GDP）年增1.9％，優於市場預估年增0.4％。 主要在出口、民間消費和政府支出等增加的帶動下，讓經濟從第三季GDP修正後的年跌0.2％回復成長。原先公布為年跌0.3％。 政府預期今年GDP成長3.5％到4.5％之間，高於去年的成長1.6％。 去年大陸石化業營運創歷史新高 獲利首超人民幣1兆元 兩優勢加持 陸股回升有利ETF布局 #GDP #泰國 #去年 #市場預期 #國內生產毛額 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸2月LPR持平 符合市場預期 11:112022/02/21 財經 南僑自結元月每股賺0.37元 獲利年減一成 19:122022/02/21 財經 晶鑽攻醫美線材商機 今年營運拚勝去年 15:482022/02/21 財經 各國推尖端產業 蔡英文：組國家隊拓展新商機 14:052022/02/21 政治 澳洲明重啟邊界 盼重振觀光產業 20:092022/02/20 國際 去年工具機出口值成長29.1％ 04:102022/02/21 產業特刊 去年租稅負擔率 13年新高 04:102022/02/19 金融．稅務 前三季導線架產能賣光！ 長科＊ 全年營運樂觀 04:102022/02/21 證券．權證 外國資金擁抱美商業房地產 去年投資額超越疫情前水準 09:002022/02/20 財經 《類股》運動商機助跑 紡織股熱身 10:512022/02/21 財經 5年期公債得標利率0.6％ 逾二年新高 19:592022/02/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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