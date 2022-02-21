泰國21日公布去年第四季國內生產毛額（GDP）年增1.9％，優於市場預估年增0.4％。

主要在出口、民間消費和政府支出等增加的帶動下，讓經濟從第三季GDP修正後的年跌0.2％回復成長。原先公布為年跌0.3％。

政府預期今年GDP成長3.5％到4.5％之間，高於去年的成長1.6％。

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